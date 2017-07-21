6 июля в правительстве области глава региона Николай Любимов на торжественной церемонии вручил государственные и региональные награды представителям различных отраслей промышленности, аграрного комплекса, работникам сферы образования, здравоохранения и культуры.

– Я с удовольствием эти награды вручу, потому что чествовать людей, которые заслужили уважение, – это большая честь. Рязанская область должна знать своих героев, – отметил Николай Любимов.

Звания «Почетный гражданин Рязанской области» удостоен Герой Социалистического Труда, председатель Правления региональной общественной организации «Рязанское землячество» (г. Москва) Борис Гусев. Он родился в селе Тырнове Шиловского района Рязанской области, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственных премий СССР и РФ, член-корреспондент РАН, Президент Российской инженерной академии, иностранный член Черногорской академии наук и искусств. С 2014 года возглавляет Рязанское землячество в Москве. Поздравляем!