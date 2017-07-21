Заметки о фестивале А.П. Аверкина

Ждем новых встреч и песен

В конце июня в Сасове состоялся юбилейный, 20-й, Всероссийский фестиваль народного творчества, посвященный композитору А.П. Аверкину, на котором было зачитано приветствие народного артиста СССР, первого заместителя председателя Комитета ГД РФ по культуре Иосифа Кобзона.

«Уверен, что этот значимый, ставший традиционным фестиваль будет способствовать выявлению новых талантливых исполнителей, станет очередным убедительным доказательством жизнеспособности народного искусства. От души желаю вам крепкого здоровья, душевной радости, новых творческих открытий во имя сохранения и развития замечательных традиций отечественной культуры», – говорится в приветствии.

При встрече с членами Рязанского землячества, которые передали от участников торжеств юбилейную медаль и компакт-диск о 20-летней истории фестиваля, Иосиф Давыдович поблагодарил за оказанное внимание и сказал, что в этот раз не смог приехать и выступить на концерте, но в следующем году ему хотелось бы это осуществить. Кстати, сам Кобзон является президентом землячества донбасовцев города Москвы.

Село Рогожка – в орбите фестиваля

В этом году село Рогожка по предложению Рязанского землячества в третий раз было вовлечено в орбиту фестиваля, посвященного композитору А.П. Аверкину. К традиционному посещению деревни Шафторки, где родился композитор, и праздничным мероприятиям в Сасове добавился концерт в Рогожке. Вновь, к радости собравшихся односельчан, здесь звучали стихи, песни и частушки участников фестиваля и местной самодеятельности. Знаменательно, что проведение мероприятий фестиваля подтолкнуло к возрождению в селе духовной памяти: в прошлом году в селе по решению Рязанского землячества, администрации Сасовского района и местных жителей на месте, где находился разрушенный храм Рождества Иоанна Предтечи, установлен Памятный знак как символ Памяти, Покаяния и Веры.

Участвовавшая во встрече в Рогожке Галина Аверкина, вдова композитора и одна из организаторов фестиваля, отметила:

– Я очень рада этому событию и возможности приобщиться и причаститься этой духовной красотой. Господи, храни село Рогожку и люди твоя!

Людмила Серебрякова