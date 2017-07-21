Тих мой край…

В выставочном зале Российской Академии художеств в Москве состоялось торжественное открытие выставки рязанского мастера, народного художника Российской Федерации Виктора Минкина. Представленная экспозиция под названием «Свете тихий» приурочена к 70-летию художника, в нее вошло около 100 работ, созданных за последние 10 лет.

Рязанскую делегацию, приехавшую поздравить Виктора Минкина с открытием выставки и юбилеем, представили министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, председатель правления Рязанской областной организации ВТОО Союза художников России Алексей Анисимов, а также искусствоведы, коллеги, друзья и родственники художника.

Исполнительный директор Рязанского землячества в Москве, заслуженный работник культуры РФ Юрий Васюнькин от имени земляков также поздравил художника и сравнил концепцию его творчества со стихами С.А. Есенина «Несказанное, синее, нежное...».

Максим Горохов