В этом мире я только прохожий…

Несколько дней назад Юрий Васюнькин, исполнительный директор Рязанского землячества, вернулся из Астаны, где принимал участие в мероприятиях, проходивших в рамках международной выставки ЭКСПО-2017.

– Юрий Николаевич, какие впечатления от выставки, Казахстана?

– Выставка впечатляет – она посвящена энергетике будущего, да и Астана, самая молодая мировая столица, завораживает своими архитектурными решениями. Надо ехать и смотреть! А я хотел бы рассказать о том, что там знают о нашем великом поэте – Сергее Есенине. Во-первых, помнят и читают, конечно, в большинстве это люди среднего возраста и старше. Периодически сюда приезжает с выступлениями народный артист России Сергей Безруков, который представлял спектакль о Сергее Есенине «Хулиган» и спектакль «Пушкин», – были аншлаги. Регулярно в разных городах Казахстана проходят Есенинские чтения и конкурсы. При этом казахстанские ценители его поэзии подчеркивают, что есенинские стихи, прежде всего, были обращены к современникам, к их сердцам и душам, к их разуму, но еще больше они обращены к нам, в завтрашний день человечества.

– А есть какие-то памятники поэту?

– В 2005 году к 110-летию со дня рождения Сергея Есенина в городе Таразе (административный центр Жамбылской области, юг Казахстана) был открыт памятник поэту, который представляет собой барельеф на гранитном постаменте. А самый главный – его стихи, которые в Казахстане сравнивают с напевной и образной поэзией знаменитых казахстанских поэтов.

– Что-то еще связывает Казахстан с именем Есенина?

– В 1949 году сын Сергея Александровича – Александр Есенин-Вольпин, кандидат математических наук, правозащитник, был арестован и отправлен на поселение в Караганду. В учетной карточке ссыльного А.С. Есенина-Вольпина значится, что он родился 12 мая 1924 года в Ленинграде. Его мать – поэтесса и переводчица Надежда Вольпина отмечала, что Саша с детства отличался редкой душевной добротой, способностью постоять за обиженных друзей. Эти качества были присущи и его отцу. Причиной ареста Александра Есенина-Вольпина стали стихи, «не соответствующие советской действительности». В Караганде он преподавал математику в учительском институте и вернулся в Москву по амнистии в апреле 1953 года. Эту информацию можно найти в казахстанских газетах.

Беседу вел Глеб Винокуров