Дорожный рабочий

Сергей Викторович Носов, ООО «ТехноГрупп»:

– В нелегкий 1997 год мне было 17 лет. Отец занимался дорожными работами и привел меня на службу показать, что к чему. Сначала просто помогал папе и толком не знал, как лопату держать, но со временем всему научился. Я окончил училище по специальности «Наладчик кассовых аппаратов и станков с ЧПУ», но работа моя всю жизнь связана именно с ремонтом дорог.

Я бригадир, и наша бригада может весь день, в зависимости от задания, заниматься какой-то одной работой на участке: фрезеровать слой старого асфальта, застилать поверхность щебнем, укладывать новую смесь, делать ливневую канализацию. Часто спрашивают, почему в городе проблемы с этой системой, но на многих улицах Рязани, особенно в историческом центре, ливневой канализации никогда не было, а та, что есть, не проектировалась под такое количество воды! Поэтому нам с коллегами приходится проводить ее с нуля.

Все дорожные работы происходят так: администрация города заказывает ремонт участков и проводит тендеры на портале госзакупок, размещая сметы и проектную документацию. Выигрывает тендер одна из нескольких компаний. Когда выигрываем мы, с нами заключают муниципальный контракт, который подписывается управлением благоустройства. Первыми на дорогу выезжают геодезисты с прорабом. Они осматривают участок и делают необходимые замеры, при необходимости согласовывают с заказчиком какие-либо изменения, а также дают указания, где и как поставить новые бюрдюры, ливневую канализацию и другие важные вещи. И начинается ремонт, который может идти и днем, и ночью.

Есть много марок асфальта и типов смесей. Проезжую часть и заезды мы ремонтируем одной из самых прочных смесей, чтобы полотно дольше выдерживало натиск автомобильных колес. Кстати, при укладке асфальта некоторое время – от 15 минут до часа – свежее покрытие трогать нельзя! Поэтому очень расстраивают автомобилисты, которые из-за своей спешки проезжают по горячему асфальту и не дают ему улечься. А вот изморось свежеуложенному асфальту не повредит, хотя, конечно, в ливень укладывать асфальт нельзя. Друзья, не обманывайте сами себя и друг друга – скажите своим гаджетам «окей, гугл» и посмотрите ГОСТ, касающийся дорожных работ.

В чем проблема рязанских дорог? Многие трудности «достались в наследство» от 90-х. К тому же за ремонт берутся разные организации, кто-то работает качественно, а кто-то – не очень. Например, если в старую глубокую яму набросать свежего покрытия, «заплата» долго не продержится. А при укладке новой дороги важна подгрунтовка – розлив битума или эмульсии, которая склеивает слои асфальта.

Я желаю землякам терпения и взаимного уважения – в том числе по отношению к нам, дорожным рабочим. Мы с коллегами также живем в этом городе, ездим по этим дорогам и стараемся сделать их лучше.