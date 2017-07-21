13:34 МСК
Пятница
21 / 07 / 2017
Выпуск № 132 (5419)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
76

Дорожный рабочий

00:01 / Знаю, что делаю
Сергей Викторович Носов, ООО «ТехноГрупп»:
Дорожный рабочий

– В нелегкий 1997 год мне было 17 лет. Отец занимался дорожными работами и привел меня на службу показать, что к чему. Сначала просто помогал папе и толком не знал, как лопату держать, но со временем всему научился. Я окончил училище по специальности «Наладчик кассовых аппаратов и станков с ЧПУ», но работа моя всю жизнь связана именно с ремонтом дорог.

Я бригадир, и наша бригада может весь день, в зависимости от задания, заниматься какой-то одной работой на участке: фрезеровать слой старого асфальта, застилать поверхность щебнем, укладывать новую смесь, делать ливневую канализацию. Часто спрашивают, почему в городе проблемы с этой системой, но на многих улицах Рязани, особенно в историческом центре, ливневой канализации никогда не было, а та, что есть, не проектировалась под такое количество воды! Поэтому нам с коллегами приходится проводить ее с нуля.

Все дорожные работы происходят так: администрация города заказывает ремонт участков и проводит тендеры на портале госзакупок, размещая сметы и проектную документацию. Выигрывает тендер одна из нескольких компаний. Когда выигрываем мы, с нами заключают муниципальный контракт, который подписывается управлением благоустройства. Первыми на дорогу выезжают геодезисты с прорабом. Они осматривают участок и делают необходимые замеры, при необходимости согласовывают с заказчиком какие-либо изменения, а также дают указания, где и как поставить новые бюрдюры, ливневую канализацию и другие важные вещи. И начинается ремонт, который может идти и днем, и ночью.

Есть много марок асфальта и типов смесей. Проезжую часть и заезды мы ремонтируем одной из самых прочных смесей, чтобы полотно дольше выдерживало натиск автомобильных колес. Кстати, при укладке асфальта некоторое время – от 15 минут до часа – свежее покрытие трогать нельзя! Поэтому очень расстраивают автомобилисты, которые из-за своей спешки проезжают по горячему асфальту и не дают ему улечься. А вот изморось свежеуложенному асфальту не повредит, хотя, конечно, в ливень укладывать асфальт нельзя. Друзья, не обманывайте сами себя и друг друга – скажите своим гаджетам «окей, гугл» и посмотрите ГОСТ, касающийся дорожных работ.

В чем проблема рязанских дорог? Многие трудности «достались в наследство» от 90-х. К тому же за ремонт берутся разные организации, кто-то работает качественно, а кто-то – не очень. Например, если в старую глубокую яму набросать свежего покрытия, «заплата» долго не продержится. А при укладке новой дороги важна подгрунтовка – розлив битума или эмульсии, которая склеивает слои асфальта.

Я желаю землякам терпения и взаимного уважения – в том числе по отношению к нам, дорожным рабочим. Мы с коллегами также живем в этом городе, ездим по этим дорогам и стараемся сделать их лучше.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 132 (5419) от 21 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Воплощение фантазий
Для занятия творчеством возраст вовсе не помеха – в этом убеждена 81-летняя жительница города Спасска
Ольга Драган
Свадебный регистратор
Римма Александровна Никитина, территориальный отдел ЗАГС №4 по городу Рязани:
Татьяна Клемешева
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Мягкая сила
Роскачество привносит в регион новые стимулы для товаропроизводителей
Юрий Евстифеев
Общество
Определили приоритеты
Состоялась рабочая встреча главы региона Николая Любимова и председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Рязанское качество
Разработанный в правительстве региона знак вручили лучшим товаропроизводителям области
Вячеслав Астафьев
Общество
Выборы: честно и открыто
Член Центризбиркома России Николай Левичев побывал с рабочей поездкой в Рязанской области
Людмила Иванова
Общество
Неделя глазами экспертов
Собеседник
Андрей Минаев, ректор РГУ имени С.А. Есенина: «Мы работаем на регион»
Крупнейший вуз укрепляет свои позиции в образовательном пространстве области
Ирина Сизова
Читатель - газета
В родных стенах
В начале июля в РГУ имени С.А. Есенина на встречу, приуроченную к 40-летию окончания вуза, собрались выпускники факультета русского языка и литературы 1977 года
Читатель - газета
Анонимно и бесплатно
Читатель - газета
Поможем вместе
Сестрам Ксюше и Кристине – 11 и 6 лет. С рождения девочкам поставлен диагноз – детский церебральный паралич
Ольга Драган
РВ ТВ
Созвездие искусных мастеров
Одним из центров ювелирного промысла средневековья, возможно, была Старая Рязань
Димитрий Соколов
Стиль жизни
Воплощение фантазий
Для занятия творчеством возраст вовсе не помеха – в этом убеждена 81-летняя жительница города Спасска
Ольга Драган
Земляки
Поздравляем!
Земляки
Заметки о фестивале А.П. Аверкина
Земляки
Тих мой край…
Общество
Школьники поставят кукольные спектакли в музее Есенина
Спорт
С дальним прицелом
Рязанские лыжники на соревнованиях чемпионата и первенства России по лыжероллерам в Воронеже завоевали пять медалей
Спорт
Помогли не только «стены»
Юные рязанские пилоты Яков Соколов и Федор Быконя оформили победный дубль на домашнем этапе российской картинговой серии Rotax Max
Спорт
Дистанции огромного размера
Спорт
Энергичный «Электрон»
Своими победами подростковый картинг-клуб обязан тренеру Николаю Бурову
Праздник
Селу Исады – 800 лет!
22 июля в селе Исады Спасского района состоится праздник «Исадские зори: от древности до современности»
Праздник
Приглашает фестиваль друзей «Рановское лето – 2017»
22 июля с 11.00 в поселке Добрая Воля Ряжского района Рязанской области на берегу реки Ранова пройдет фестиваль друзей «Рановское лето»
Ищу маму
Ищу маму
Экология
Туризм в гармонии с природой
Чего не хватает нашим нацпаркам и заповедникам для привлечения туристов
Татьяна Железнова
Творчество
Мечта в линиях и пятнах
Художница Александра Николаенко помогает рязанцам познать себя через рисование
Татьяна Клемешева
Азбука потребителя
Наш главный продукт
Хлеб на столе у россиян всегда на первом месте. Он прочно держит лидерство среди социально значимых продуктов потребительской корзины
Михаил Скрипников
Точка на карте
Семион
Старинное село известно богатой историей и героическими личностями
Лада Петрова
Фотовзгляд
Душистый путь
Каждая дорога летом – со своим запахом и настроением
Татьяна Клемешева
РВ ТВ
Вода и дерево
Несколько остановок посреди лесного океана
Димитрий Соколов
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы