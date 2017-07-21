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Выпуск № 132 (5419)
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Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
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Свадебный регистратор

00:01 / Знаю, что делаю
Римма Александровна Никитина, территориальный отдел ЗАГС №4 по городу Рязани:
Свадебный регистратор

– Психолог, юрист и немного артист – это и я, и любая из моих коллег. Основной стереотип о сотрудницах загса – что у нас легкая работа, «вечный праздник». Еще в массовой культуре обыгрывается карикатурный образ женщины-регистратора с высокой прической, кричащим макияжем и официозными речами. Все это очень далеко от правды.

Для работника загса роспись пар – «вишенка на торте»: она проходит в праздничной обстановке по пятницам и субботам. За 22 года работы я зарегистрировала несколько тысяч браков. Но сейчас я возглавляю территориальный отдел и, помимо этого, делаю очень много «бумажной» работы, связанной с документами о рождении, заключении и расторжении браков, смене имен и других моментах жизни людей. Мои обязанности – вносить в эти документы изменения, восстанавливать или аннулировать их по решению суда, выдавать различные справки и копии, формировать архивный фонд… Работаю я и с иностранными гражданами – они, в частности, при вступлении в брак должны представить справку, что в другой стране мира у них нет зарегистрированного союза.

Я попала на работу в загс совершенно случайно: узнала о вакансии, подала документы, и меня приняли. О своем решении ни разу не пожалела. С 1995 года я работала инспектором, а на должности главы отдела тружусь с 2008 года. Каждый мой рабочий день не похож на другой: прием граждан, работа с документами, запросы, праздники для пар-юбиляров... У меня нет каких-то профессиональных примет или талисманов – я просто настраиваюсь на обмен позитивными эмоциями. Вечером, конечно, приходит усталость, и я даю отдых голосу и ногам, уставшим от каблуков. Но днем я радуюсь вместе с людьми вокруг.

Были случаи, когда пары отказывались от регистрации за день до назначенной даты или прямо перед началом. К слову, если люди не могут попасть на церемонию по уважительным причинам, им разрешат ее перенести. А вот если кто-то из будущих супругов забывает взять паспорт, мы ничего не можем сделать – или, в крайнем случае, ждем, когда кто-то едет за документами. Одна «забывчивая» пара в итоге просто сфотографировалась в зале и уехала – у людей ведь заказан банкет, приехали гости! Но через две недели они зарегистрировали брак.

Семья – это взаимный труд и уважение, трепет и забота. А красота церемонии, декор и тому подобное – не главное. В 1995 году ко мне на регистрацию пришла очень молодая пара. Юноша должен был вскоре уезжать в Чечню… Я что-то им говорю, а у обоих по щекам катятся слезы… «Во все времена именно семья оберегала нас, служила источником любви, преданности и надежности». Я говорю эти слова каждой паре, которую регистрирую, и абсолютно с ними согласна. Крепкая и дружная семья, где тебя уважают, ценят и понимают – это счастье, а быть достойным семьянином очень почетно.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 132 (5419) от 21 июля 2017 года
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