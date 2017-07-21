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Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
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Воплощение фантазий

00:01 / Стиль жизни
Для занятия творчеством возраст вовсе не помеха – в этом убеждена 81-летняя жительница города Спасска
Автор фото: Ольга Драган | Воплощение фантазий
Фото автора.

Когда заходишь во двор к Вере Ильиничне Толмачевой, первое, на что сразу обращаешь внимание, – расписные ворота гаража. На них изображены река, сопки, деревья и кажущееся каким-то бескрайним небо. Это хозяйка так облагородила свои владения.

Вера Ильинична сидит на скамейке около крыльца и гладит кота. Увидев гостей (нас с сотрудниками Спасского комплексного центра социального обслуживания населения), она приветливо улыбается и приглашает войти в дом. А там на стенах висят картины, автор которых – опять же Вера Ильинична. «Это мое хобби, я ведь не профессиональный художник», – улыбается она.

Мастер широкого профиля

Вера Ильинична родилась и выросла в Спасске. Однако ее судьба сложилась так, что сразу после окончания школы она уехала, а вернулась сюда только спустя почти пятьдесят лет. «Всегда меня тянуло в родные места, где бы я ни жила», – признается Вера Ильинична. С мужем-военным она объехала практически весь Советский Союз. И даже пять лет Толмачевы жили в Германии.

«После школы я поступила учиться в Клепиковский техникум (ныне – Клепиковский технологический колледж. – Прим. РВ) на мастера широкого профиля по пошиву верхней одежды и легкого платья. Оттуда вышла мастером шестого разряда, – рассказывает собеседница. – Мне всегда нравилась моя работа, нравилось красиво одевать людей. Тем более что я хорошо знала, как это сделать. Когда занималась индивидуальным пошивом, то никакими лекалами не пользовалась – строила любую вещь исключительно по снятым меркам».

Вера Ильинична, в какой бы город ни забросило ее семью, работала исключительно по профессии, в том числе и на экспериментальном производстве по пошиву одежды. Она была дизайнером, разрабатывала новые модели. Не раз участвовала в различных конкурсах и показах мод, республиканских и всесоюзных, и получала заслуженные награды.

«Когда жили в военном городке рядом с Веймаром (в Германии), вела стол раскроя, – говорит Вера Ильинична. – Обращались ко мне не только жены военнослужащих, но и местные жители. А вы знаете, как немцы педантичны и насколько ценят качество. Всегда старалась сделать свою работу добросовестно».

От городской суеты

«После того как супруг окончил службу и вышел на пенсию, мы с ним решили переехать в Рязань, где к тому времени почти достроена была кооперативная квартира, – продолжает Вера Ильинична. – Сын Вячеслав и дочь Оксана со своими семьями остались в Средней Азии».

А потом распался Советский Союз, и начались трудные времена. Русскоязычному населению стало тяжело жить в респуб­ликах Средней Азии. «У дочери на тот момент было двое еще совсем маленьких детей, – говорит Вера Ильинична. – Хотелось помочь, поэтому мы с мужем взяли внучат к себе на воспитание, перевезли их в Рязань».

Шел 1995 год, пенсию задерживали, а устроиться на работу бывшему офицеру оказалось весьма проблематично, да и здоровье подводило. Тогда Толмачевы решили перебраться на родину Веры Ильиничны. Они поменяли рязанскую квартиру на дом в Спасске. «Рядом с домом есть сад и огород, – отмечает Вера Ильинична. – Выращенный урожай буквально спасал нас в первые несколько лет».

Вскоре скончался муж, и Вера Ильинична осталась одна с еще маленькими внуками, Верой и Сашей, на руках. «Как же тогда было тяжело, – признается она. – Но я заставляла себя жить, не опускать руки, потому что нужно было поднимать детей. Все свое время и силы отдавала им».

Свободный художник

А вот когда внуки выросли и уехали учиться в Рязань, времени у пенсионерки вдруг оказалось неожиданно много. «Порой находила такая жуткая тоска. Надо было чем-то себя занять, – вспоминает она. – Неожиданно для себя начала писать стихи. В основном они о природе, о наших спасских красотах. Есть и философские стихи – в них содержатся напутствия для моих детей и внуков».

Мы сидим на кухне у Веры Ильиничны. Она наизусть декламирует собственные стихо­творения. Когда начинает читать строки, адресованные дочери, на глазах у пожилой женщины появляются слезы, а голос предательски дрожит.

Чтобы разрядить обстановку, прошу Веру Ильиничну рассказать о своем художественном творчестве. «Еще в техникуме нас учили рисовать, – говорит она. – Помню, что мне это очень нравилось. Но потом как-то не до картин было. И только когда внуков вырастила, вновь стала рисовать. Причем в определенный момент почувствовала, что хочу рисовать только маслом».

Несколько лет назад одна знакомая, узнав об этом, подарила Вере Ильиничне упаковку масляных красок. Вот так-то все и началось. «Раньше рисовала карандашом и акварелью, – делится Вера Ильинична. – Маслом же работать оказалось гораздо сложнее и дольше. Зато результат всегда радует. Изначально, конечно, никакой техники у меня не было, но была богатая фантазия. Берусь только за то, что мне нравится». Вера Ильинична говорит, что, когда приходит вдохновение, она может рисовать не только целый день, но даже и ночь напролет.

По признанию пенсионерки, ее всю жизнь завораживали вода и горы, и теперь они часто вдохновляют на творчество. В большинстве картин Веры Ильиничны присутствуют эти природные стихии. «На то, чтобы нарисовать воду, у меня уходит много времени, – отмечает она. – Иногда по нескольку раз ее перерисовываю».

На вопрос, откуда берутся идеи для сюжетов, моя собеседница отвечает, что из книг (она до сих пор много читает), из творчества других художников. «Часто ходила на выставки. Когда жила в Германии, не раз бывала в художественных галереях, – говорит она. – В картинах присутствуют и мои фантазии».

Свои работы Вера Ильинична дарит родственникам. Она нарисовала портреты детей и внуков. Картина с изображением красивых цветов украшает теперь Спасский комплексный центр социального обслуживания населения, социальный работник которого Татьяна Кононова вот уже несколько лет помогает пенсионерке.

«Хочется, чтобы люди, глядя на то, что я делаю, улыбались, радовались, – говорит Вера Ильинична. – Ведь художественное творчество должно давать позитивные эмоции не только тому, кто им непосредственно занимается, но и зрителям».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 132 (5419) от 21 июля 2017 года
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