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Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
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Созвездие искусных мастеров

00:01 / РВ ТВ
Одним из центров ювелирного промысла средневековья, возможно, была Старая Рязань
Автор фото: Димитрий Соколов | Созвездие искусных мастеров
Фото автора.

Сезон раскопок на Старой Рязани в самом разгаре. Древнее городище – это десятки гектаров зеленого ковра под ногами и необъятное небо над головой. Ночью на этой возвышенности звезды кажутся ближе. Присвоить имя Старой Рязани одной из безымянных звезд мечтает художник Вадим Овсянников.

У него свой роман с городищем. Впервые он побывал здесь, работая над серией живописных полотен о княжествах Руси, прославившихся своими героическими защитниками. Старая Рязань взволновала особо. Вадим на какое-то время забыл о Москве, купил дом по соседству с археологическим памятником и перестроил его под средневековый замок. Героическое прошлое оживает в живописных сюжетах.

Прошло более семи веков со времен разорения Рязани ханом Батыем, а крылатое воинство Коловрата продолжает жить где-то в небесных высях. Это одна из картин, вошедшая в свежий каталог художника.

Полотна Вадима Овсянникова любит выставлять в своих залах Спасский историко-археологический музей. Есть тут и еще один экспонат, возле которого надолго задерживаются посетители – диорама Старой Рязани. Пять дней столица княжества находилась в осаде, на шестой пала. По свидетельству историков, жизнь в городе после нашествия Батыя теплилась еще полтора столетия и постепенно угасла совсем. События мирной жизни и военного вторжения с помощью находок пытаются реконструировать участники экспедиции, которая проходит каждое лето под эгидой Института археологии РАН и Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

В палаточном лагере археологов затишье, все ушли на раскопки. В нынешнем сезоне природа испытывает копателей на прочность – то зной, то холод с дождем. Но бытовые условия для них в этом году стали лучше – появились комфортные душевые кабины, на бетонной площадке возведены кухня и столовая. Дежурная смена готовит легкий «перекус» – близится полдень, и копатели скоро вернутся в лагерь на часовой отдых.

Еще несколько человек занимаются разбором находок. Отмывают в воде глиняные черепки, которые встречаются в большом количестве. Моя коллега, журналист Анна Добролежа проводит на раскопках свой отпуск, набирается новых впечатлений и хочет написать статью в журнал.

День сегодня выдался жарким, и участники экспедиции выглядят немного изможденными. Как выясняется, усталость трудовому энтузиазму не помеха.

– Утомить может только одно – долгое отсутствие интересных находок. Копаешься в земле, растираешь каждый комочек и ждешь – ну когда же, когда улыбнется удача? Зато я уверена, что смогу выжить под палящим солнцем в экстремальных условиях, – смеется София Лемешева, студентка факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ.

Такие волонтеры, как она, и составляют основной костяк экспедиции. София говорит, что попала сюда случайно – хотела воплотить свою детскую мечту – открывать тайны древних городов. Нашли с подружкой объявление в Интернете о наборе волонтеров в Старую Рязань, за два дня собрали вещи и приехали. Через год вернулись сюда снова.

– Тут собираются удивительные люди, с которыми можно поговорить на любые темы. Каждый из них – увлеченная личность, и это расширяет кругозор, – продолжает София.

Среди добровольцев мы встретили известного рязанского дизайнера, художника Андрея Трубина. Его интересует в подробностях весь процесс исследования археологического памятника. Минимальные бытовые удобства Андрея не смущают:

– Я все детство провел в пионерлагерях, и здесь почти такой же лагерь, только специализированный. Первые дни трудно было привыкнуть к графику работ. Раскопки заканчиваются около четырех часов дня. Для меня это рановато. Ну ничего, остальное время посвящаю прогулкам по окрестностям, хожу, размышляю…

В этом году волонтеры и студенты-практиканты исторических факультетов вузов, в том числе Рязанского госуниверситета, сосредоточили свои силы на двух раскопах. В северной части городища, на том участке, где в 2013 году был найден очередной клад, исследовано в общей сложности более тысячи квадратных метров площади. Раскопки дают возможность представить, как был устроен городской квартал, где проходила улица, стояли оборонительные сооружения, жилые постройки. Мы прибываем на раскоп в тот момент, когда археологи начинают извлекать из земли человеческий скелет.

– Очевидно, что здесь в XI – XII веках располагались жилые усадьбы, в конце XII века почему-то появляется кладбище. Пока рабочая версия такая, что жители либо переехали, либо умерли, и земельный участок отошел городу под захоронения, – поясняет лаборант института археологии РАН Александр Артамкин. – Раскоп многогранный, позволяет изучать и градостроительство, и оборонительное зодчество, и ремесленные производства, поскольку встречаются предметы, сделанные местными мастерами, в частности украшения и шаблоны для их изготовления.

Другой раскоп заложен на южном городище, в той его части, которая считалась наиболее престижной для проживания и где стояли дома наиболее богатых и зажиточных рязанцев. На месте одной из усадеб найдены книжные застежки, что говорит о статусе хозяина. В те времена книги были роскошью и признаком высокого достатка. Но особенно взбудоражила исследователей хорошо сохранившаяся вещь из камня. Перед нами литейная форма для женского височного украшения. В чем же уникальность находки?

– Интрига в том, что все ювелирные изделия, найденные в ходе раскопок на Старой Рязани, изготавливались по-другому. Они не отливались, а спаивались из пластинок и были внутри полые. Каменная литейная форма предназначена для производства ювелирных украшений другим способом. Какая из технологий скрывается за древней находкой, нам и предстоит выяснить, – комментирует профессор Российского государственного гуманитарного университета Алексей Чернецов.

Раскопки на городище позволили собрать довольно крупную коллекцию ювелирных матриц, что позволяет предположить: Старая Рязань была одним из крупнейших центров ювелирного ремесла наряду с Киевом и Черниговом.

– Видимо, монгольское нашествие застало Русь в состоянии наметившегося ювелирного бума и растущего спроса на украшения, – делится мнением профессор Чернецов.

– Если несколько лет назад еще высказывались различные версии по поводу места изготовления найденных украшений, то теперь сомнения отпадают. Мы можем с уверенностью сказать, что в Рязани процветал ювелирный промысел, и местные мастера снабжали украшениями не только городскую элиту, но и знать других княжеств, – говорит руководитель Старорязанской экспедиции Игорь Стрикалов.

Пока археологи сантиметр за сантиметром погружаются в глубину веков, извлекая на поверхность осязаемые артефакты, художник Вадим Овсянников продолжает путешествовать по незримым мирам. До него по-прежнему доносится шум великой битвы, лязг металлических доспехов и топот копыт вечного странника, которого зовет в дорогу свет звезды «Старая Рязань».

– Она так и будет названа, – не сомневается художник. – Я уже написал картину, глядя на которую, хочется верить, что в галактических вихрях кружит вечный странник – всадник на коне.

Исчезнувшие города превращаются в звезды, до которых тоже когда-нибудь доберутся археологи с Земли.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 132 (5419) от 21 июля 2017 года
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