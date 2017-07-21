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Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
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В родных стенах

00:01 / Читатель - газета
В начале июля в РГУ имени С.А. Есенина на встречу, приуроченную к 40-летию окончания вуза, собрались выпускники факультета русского языка и литературы 1977 года
В родных стенах

Собравшихся приветствовал заместитель декана факультета русской филологии и национальной культуры Игорь Хрусталев. Участники встречи тепло приветствовали своих преподавателей Нину Сергеевну Шошнову и Лидию Анатольевну Лелекину. К сожалению, по состоянию здоровья не смогла приехать Ольга Сергеевна Орлова, которая была деканом литфака. Много добрых слов было сказано о тех, кто прививал студентам 1970-х годов любовь к родному языку и литературе. Имена Р.А. Фридман, Г.Н. Приступы, В.М. Никитина, И.Н. Гаврилова, Т.С. Жбанковой, Н.В. Ламзиковой, П.Т. Антонченкова сегодня стали легендой.

Большинство выпускников остались верны своей профессии учителя русского языка и литературы, многие и сегодня работают в школах Рязани и Москвы, городов и районов Рязанской, Брянской и Тульской областей. Есть директора и завучи, несколько человек удостоены звания «Заслуженный учитель РФ». Некоторые стали многодетными мамами и успешно сочетали работу в школе с воспитанием троих, четверых, пятерых детей.

Среди выпускников 1977 года и представители творческих профессий – журналисты, музейные работники. Свою учебу вместе с участниками встречи начинал известный рязанский поэт Владимир Хомяков. Выпускником литфака 1977 года был известный журналист, корреспондент газеты «Рязанские ведомости» Олег Дробышев.

Сегодня, когда волнения, связанные с прошедшей встречей, улеглись, хочется высказать слова благодарности в адрес РГУ имени С.А. Есенина, особенно руководства факультета русской филологии и национальной культуры. Они сделали все возможное для того, чтобы встреча выпускников 1977 года стала радостной, чтобы мы вспомнили свою юность и навсегда сохранили дружеские отношения между собой и связь с родным вузом.

Ирина Астахова,
выпускница РГПИ 1977 года

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 132 (5419) от 21 июля 2017 года
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