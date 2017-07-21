«С недавних пор стали замечать, что сын-подросток стал агрессивным и закрытым. У нас даже возникли подозрения, что он употребляет наркотики. Слышала, что несколько лет назад рязанские школьники проходили анонимное тестирование на наличие наркотических средств в организме. Скажите, куда сейчас можно обратиться, чтобы сделать такое тестирование?

Лариса Р., г. Рязань»

– Бесплатная и анонимная диагностика на наличие наркотических веществ в моче проводится в Центре медицинской помощи и реабилитации для детей и подростков с наркологическими проблемами (ЦМПРДиП) областного клинического наркологического диспансера.

В случае получения положительного результата специалисты ЦМПРДиП анонимно и бесплатно проконсультируют и подростка, и его родителей. Получить консультацию специалиста можно и по «телефону доверия» Рязанского областного клинического наркологического диспансера 25-95-27. Время работы: с понедельника по пятницу с 8:00 – до 20:00.

Адрес ЦМПРДиП: г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5а. (Проезд по ул. Циолковского до остановки «Рязанский колледж электронных приборов» автобусами №№ 5,6,7,12; троллейбусами №№ 6,13).