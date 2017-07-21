Поможем вместе

Сестрам Ксюше и Кристине – 11 и 6 лет. С рождения девочкам поставлен диагноз – детский церебральный паралич

Первой родилась Ксюша. Ее вес был всего 1480 граммов. Девочку положили в больницу, где она с мамой провела три месяца. В это же время Ксюше и был поставлен диагноз – ДЦП. Развивалась малышка медленно. После длительных занятий и реабилитаций только в пять лет научилась самостоятельно сидеть.

Через некоторое время семья решилась еще на одного ребенка. Все шло благополучно, генетических патологий не предполагалось. Но после рождения и Кристина попала в больницу, где и ей тоже поставили диаг­ноз – ДЦП.

Сейчас девочки не умеют ходить и разговаривать. Мама ухаживает и занимается с ними, пытается научить их бытовым навыкам. После обследования девочек в медико-генетическом научном центре Российской академии медицинских наук в Москве было установлено, что развитие заболевания у обеих сестер протекает практически одинаково, есть подозрения на генетику. Однако для уточнения диагноза необходимо сдать дорогостоящие анализы. Тогда появится шанс скорректировать лечение и улучшить состояние девочек.

Данные анализы рекомендовано сдавать в Центре «Геномед» в Москве. Оба анализа расширенные, это дает возможность исследовать наибольшее количество генов и увеличить шанс выявить заболевание.

Мама Ксюши и Кристины обратилась за помощью в Фонд «ПроДетство». Для обследования необходимо 152 000, 00 рублей.

Оказать помощь можно через Фонд «ПроДетство»

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