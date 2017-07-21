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Выпуск № 132 (5419)
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Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
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Поможем вместе

00:01 / Читатель - газета
Сестрам Ксюше и Кристине – 11 и 6 лет. С рождения девочкам поставлен диагноз – детский церебральный паралич
Поможем вместе

Первой родилась Ксюша. Ее вес был всего 1480 граммов. Девочку положили в больницу, где она с мамой провела три месяца. В это же время Ксюше и был поставлен диагноз – ДЦП. Развивалась малышка медленно. После длительных занятий и реабилитаций только в пять лет научилась самостоятельно сидеть.

Через некоторое время семья решилась еще на одного ребенка. Все шло благополучно, генетических патологий не предполагалось. Но после рождения и Кристина попала в больницу, где и ей тоже поставили диаг­ноз – ДЦП.

Сейчас девочки не умеют ходить и разговаривать. Мама ухаживает и занимается с ними, пытается научить их бытовым навыкам. После обследования девочек в медико-генетическом научном центре Российской академии медицинских наук в Москве было установлено, что развитие заболевания у обеих сестер протекает практически одинаково, есть подозрения на генетику. Однако для уточнения диагноза необходимо сдать дорогостоящие анализы. Тогда появится шанс скорректировать лечение и улучшить состояние девочек.

Данные анализы рекомендовано сдавать в Центре «Геномед» в Москве. Оба анализа расширенные, это дает возможность исследовать наибольшее количество генов и увеличить шанс выявить заболевание.

Мама Ксюши и Кристины обратилась за помощью в Фонд «ПроДетство». Для обследования необходимо 152 000, 00 рублей.

Оказать помощь можно через Фонд «ПроДетство»
АНО поддержки интересов семьи и детства «ПРОДЕТСТВО»
ОГРН 1-156-234-01-3583
ИНН 6230091677 / КПП 623001001
Расч/счет 4-070-381-02-53000000480
БИК 046126614 к/с 3-010-181-05-00000000614
Рязанское отделение №8606 в ПАО Сбербанк г. Рязань
Назначение платежа: Пожертвование на программу «Здоровый ребенок», код 3.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 132 (5419) от 21 июля 2017 года
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