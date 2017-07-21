Андрей Минаев, ректор РГУ имени С.А. Есенина: «Мы работаем на регион»

Крупнейший вуз укрепляет свои позиции в образовательном пространстве области

В Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина 1 февраля 2017 года избран ректор – доктор исторических наук Андрей Иванович Минаев. Сегодняшний разговор с ним посвящен перспективам развития крупнейшего в области вуза.

– Андрей Иванович, расскажите о себе. Когда вы впервые пришли в это здание на улице Свободы?

А.М. – В 1986 году я поступил на факультет истории и английского языка. Определился с выбором не сразу: три последних школьных года последовательно и очень серьезно готовился к поступлению в мед­институт.

– В семье были врачи?

А.М. – Мой старший брат был врачом. Я видел брата за работой, и это подталкивало меня к тому, чтобы поступать в мединститут. В то же время меня всегда интересовала история. Ну а где еще можно было изучать историю? Только в педагогическом институте. Туда и пошел. В 1991 году многие выпускники РГПИ получили предложение остаться на кафедрах института. Мне было предложено остаться на кафедре всеобщей истории. Я принял это предложение и с тех пор работаю в вузе.

– Что для университета важнее сейчас – осуществить перемены или сохранить лучшие многолетние традиции?

А.М. – По своим взглядам я человек достаточно консервативный. Мои научные исследования связаны с российским консерватизмом как направлением в общественно-политической мысли. Я консерватор в душе, но не ретроград, понимаю, что необходимы изменения. Однако к изменениям в такой сложной системе, как Рязанский госуниверситет, надо относиться очень осторожно. В вузе накоплен богатейший потенциал, но я видел, как нерационально он используется в последние годы. Внутреннее неприятие самого процесса управления и подвигло меня на участие в выборах ректора.

Я прекрасно понимаю: к тому, что сложилось в университете за его столетнюю историю, надо относиться внимательно, очень ценю вклад всех предшественников в развитие РГУ, отдаю себе отчет, какого масштаба люди здесь работали и продолжают работать. Для меня университет – это не просто совокупность факультетов, это, прежде всего, люди. Именно к их вкладу в университетскую жизнь надо относиться бережно.

В 90-е годы мы очень быстро пробежали дистанцию от пединститута к пед­университету, и потом – к классическому университету. Путь, который надо было проходить десятилетиями, жизнь заставила проскочить очень быстро. То, что это было сделано, – колоссальная победа в борьбе за выживание, за то, чтобы остаться в образовательном пространстве. Но инфраструктура, материально-техническая база, соответствующая новому статусу вуза, быстро прирасти не могла. Мы столкнулись с объективными процессами и рядом проблем. Все, что было сделано в предыдущие годы, теперь нужно подвести к современному пониманию «классический университет» – в сознании людей, в организации, в технологической базе.

– Сколько сейчас студентов в университете?

А.М.– Сейчас на всех формах обучения в вузе порядка десяти тысяч студентов. Наш университет – крупнейший вуз региона. И единственный в области – классический.

– Андрей Иванович, сейчас университет готовится к аккредитации. Это сложный для вуза период?

А.М.– Аккредитация – это сложная работа по наведению порядка. Нужно посмотреть все образовательные программы, техническую базу, по всем показателям доказать свое соответствие статусу классического университета. Данный процесс подтверждает качество образовательной деятельности, а также право вуза выдавать дипломы государственного образца. Я уверен, что с существующим положением дел в университете мы пройдем аккредитацию успешно.

– В разгаре приемная кампания-2017. В этом году изменился набор направлений подготовки, количество бюджетных мест?

А.М. – Все остается на уровне прошлого года. Уже не первый год мы отмечаем значительное увеличение количества абитуриентов, поступающих на направление подготовки «педагогическое образование» на различные профили. Количество бюджетных мест, выделенное на эти направления, – половина от общего количества бюджетных мест, выделенных вузу в рамках контрольных цифр приема.

Вуз успешно работает с целевиками. В основном абитуриенты-целевики приходят на направления подготовки, которые предполагают работу в школе. На данный момент у нас выделено 76 бюджетных мест на целевой прием, а договоров, заключенных со школами региона, более 100! Почти 200 человек планируют участвовать в целевом конкурсе. Такая востребованность объясняется дефицитом кадров в школах региона. Не хватает учителей математики, информатики, физики, иностранных языков, начальных классов. Мы стараемся отвечать требованиям времени, работаем совместно с профильными министерствами. К примеру, на направлении подготовки «педагогическое образование» с профилем «математика и физика» из 20 бюджетных мест под целевой набор отданы десять; из 25 бюджетных мест для будущих учителей русского языка и литературы под целевой набор также отданы десять.

Кроме того, в вузе сформирован комплекс образовательных услуг, позволяющий не только россиянам, но и гражданам иностранных государств получать профессию, повышать квалификацию. География иностранных студентов и их количество в РГУ растет с каждым годом. Это тоже требование времени.

– В связи с демографической ситуацией, сокращением числа выпускников школ вы не ожидаете уменьшения числа заявлений?

А.М. – Пока я вижу, что наш зал приемной комиссии переполнен. Мы по-прежнему популярны, нам по-прежнему доверяют. На сегодняшний день подано свыше 7 тысяч заявлений, в конкурсе участвуют более 3 тысяч человек.

– Андрей Иванович, я слышала недавно, как вы говорили о кафедрах как основе организации университетской жизни. Вы намерены уделить этой стороне деятельности вуза особое внимание?

А.М. – Я считаю, что кафедра – это основа основ. Кафедра – это коллектив научных единомышленников, который проводит научные исследования в рамках своей проблематики. Как правило, это коллектив очень непростой, в нем каждый – ученый, известный в своей области исследований. Понятно, что в таком коллективе возможны какие-то разногласия, противоречия. Это явление в академической среде не просто допустимое, но и необходимое. Кафедры, в зависимости от поставленных перед ними задач, кадрового состава, могут трансформироваться, укрупняться или делиться. Замечу при этом, что решение по таким важным вопросам внутривузовской жизни принимает Ученый совет как высший орган управления университетом.

– Что предполагается предпринять для создания в вузе новых диссертационных советов?

А.М. – Конечно, мы собираемся активизировать эту работу, ибо современный университет без диссертационных советов существовать и развиваться не может. Недавно мы проводили большое совещание на эту тему, чтобы понять, на создание каких диссертационных советов мы можем претендовать. Направления, где мы близки к такому результату, – это педагогика и история.

– У вас есть своя команда – люди, которым вы доверяете, с которыми давно работаете?

А.М. – Я бы хотел, чтобы моей командой стал весь Рязанский государственный университет. Вокруг меня и рядом со мной сейчас специалисты высокого уровня, большие профессионалы. Достаточно сказать, что большая часть проректоров – это доктора наук. Сама эта планка, взятая человеком, подтверждает, что это серьезный интеллектуал, способный к большому созидательному труду. Все мои коллеги – люди самостоятельные, состоявшиеся. С ними можно успешно решить задачи, которые стоят перед университетом.

– Каким вы видите место университета в пространстве региона? Что здесь будет для вас определяющим?

А.М. – РГУ имени С.А. Есенина – вуз федеральный, но наша главная миссия – обеспечение рязанской системы образования, других отраслей квалифицированными кадрами. Мы работаем на регион, и наши выпускники идут в региональную экономику. Неизменными остаются наши намерения работать в тесном взаимодействии с регионом. Такие отношения сегодня выстраиваются. Недавно состоялось рабочее совещание попечительского совета, в котором приняли участие вице-губернатор С.В. Филимонов, заместитель председателя правительства Е.И. Буняшина, министры. Мы пришли к пониманию того, что сотрудничество необходимо развивать. В сентябре мы пересмотрим состав попечительского совета, региональная власть и бизнес будут в нем представлены очень серьезно. Специфика региональной экономики такова, что именно классический университет с мощной педагогической составляющей может быть опорным. Нам нужно очень серьезно оценить наш потенциал. Многое покажет аккредитация. Если мы подтвердим свое положение, сможем претендовать на этот высокий статус.

– Будет у рязанского госуниверситета бассейн?

А.М. – Бассейн будет обязательно. Мы следуем тому контракту, который был заключен. Я благодарен предшествующему руководству, что они взяли на себя смелость этот непростой проект реализовать. Бассейн мы обязательно достроим так, чтобы не выйти за рамки контракта, не переплатить лишнего. Этот объект нужен и университету, и городу.