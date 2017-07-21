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Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
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Рязанское качество

00:01 / Общество
Разработанный в правительстве региона знак вручили лучшим товаропроизводителям области
Автор фото: Дмитрий Осинин | Рязанское качество
Фото: Дмитрий Осинин.

Церемония вручения знака состоялась на открытии I фестиваля «Рязанское качество». На развернувшейся у торгового дома «Барс» ярмарке – мясная, рыбная, молочная продукция, хлебобулочные изделия от более чем 60 производителей региона. Продукты охотно дегустировали посетители ярмарки. Понравившуюся продукцию люди тут же приобретали.

Подобные ярмарки с дегустацией продукции и в областном центре, и в районах проводятся регулярно, но теперь правительством региона принято решение лучших производителей отмечать знаком «Рязанское качество». На I фестивале его торжественно вручили руководителям лучших предприятий области.

Награды получили организации, продукция которых признана не только рязанцами, но расходится и за пределы региона. Например, ООО «Элита-хлеб-сервис» – победитель «Контрольной закупки» 1 канала, поставщик продуктов питания на Кубок конфедерации и в планах – на чемпионат мира по футболу. Отмечались не только предприятия, производящие продукты питания, но и организации, оказывающие качественные услуги населению. Знак «Рязанское качество» вручен центру красоты и здоровья «Шармклуб». Отмечены и рестораны, и предприятия торговли, и частные предприниматели.

– Фестиваль «Рязанское качество» станет традиционным, потому что рязанцы умеют производить качественную, вкусную, полезную продукцию, – говорит первый заместитель председателя правительства региона Сергей Самохин. – Эту продукцию необходимо демонстрировать потребителям. Не всегда потребитель может определить в торговых сетях, какие продукты лучше, а подобные ярмарки в этом помогут.

В торжественной церемонии вручения знака «Рязанское качество» приняли участие и наши столичные гости – руководитель автономной некоммерческой организации «Российская система качества» Максим Протасов и заместитель директора Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли РФ Сергей Лобанов.

– Внимание руководства области к вопросам качества продукции привело нас к тому, что мы подписали с временно исполняющим обязанности губернатора Николаем Любимовым Соглашение о сотрудничестве между Роскачеством и Рязанской областью, – говорит Максим Протасов. – Благодаря подписанию Соглашения и таким вот фестивалям не только рязанцы смогут лучше узнать продукцию предприятий в своем регионе, но и товары рязанской земли будут представлены на федеральном уровне. Благодаря таким инструментам, как Российский государственный Знак качества, правительственная премия в области качества, оператором которой является Роскачество, мы содействуем продвижению лучших рязанских товаров. Я уверен, что таких товаров и предприятий на рязанской земле много. В ближайшее время мы с вами будем аплодировать новым лауреатам подобных премий и получателям таких знаков.

– Ярмарка – показатель того, что регион производит товары, которые не стыдно предложить гостям, – говорит Сергей Лобанов. – Присвоение Знака качества для лучших товаров – это замечательный маркер, который позволяет потребителю выбрать из массы товаров лучшие. Я очень надеюсь, что сегодняшний фестиваль реально послужит тому, что рязанские товары смогут появиться на полках супермаркетов по всей России.

После церемонии вручения лучшим производителям знаков «Рязанское качество» столичные гости, представители регионального правительства и руководители предприятий провели конференцию, на которой говорили о мерах по повышению качества производимой продукции.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 132 (5419) от 21 июля 2017 года
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