Выборы: честно и открыто

Член Центризбиркома России Николай Левичев побывал с рабочей поездкой в Рязанской области

В областном центре Николай Левичев провел встречу с членами облизбиркома и представителями территориальных избирательных комиссий региона.

Обращаясь к коллегам, представитель ЦИК подчеркнул, что ТИКи – это лицо избирательной системы России и от их работы зависит общая атмосфера предстоящих выборов, уровень доверия населения к результатам голосования.

Николай Левичев выразил также уверенность, что недавно внесенные в выборное законодательство изменения будут успешно и без сбоев применяться на практике. Прежде всего, он имел в виду упразднение открепительных удостоверений и предоставленную гражданам возможность голосовать по месту нахождения, а не по месту регистрации, что делает избирательный процесс более открытым. Кроме того, теперь на избирательных участках будет широко применяться компьютерная техника и видеонаблюдение, что исключит человеческий фактор, в том числе при подсчете голосов. Особое внимание во время встречи Николай Левичев уделил созданию условий для участия в голосовании людей с ограниченными возможностями здоровья.