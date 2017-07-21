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Выпуск № 132 (5419)
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Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
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Неделя глазами экспертов

00:01 / Общество

07-19-67 Павел Лихачев,
фермер:

– Для кого что, а для меня и погода – наиважнейшее событие. Устоявшееся на текущей неделе тепло позволило продолжить заготовку кормов. Хлеба пока в нашем Михайловском районе не подошли, но в эти погожие дни мы активизировали работы по подготовке техники к уборке урожая.

Работаем мы, как говорится, от темна до темна, но и за событиями успеваем следить. Пока до поля на машине добирался, услышал новость о том, что в Рязанской области побывал заместитель руководителя Федерального агентства дорожного хозяйства Игорь Астахов. Он интересовался реализацией проекта «Безопасные и качественные дороги». Тема эта актуальная не только для дорог в Рязани, по которым ездит общественный транспорт, но и для наших, сельских. Год от года они, конечно, улучшаются, а это значит, что меньше приходится тратиться на бензин. Вот и на следующий год на возведение новых и реконструкцию старых дорог в области выделяют больше 1 миллиарда рублей, а значит, дороги станут ровными и в сельской глубинке.

Благоустраиваются не только дороги. На неделе в парке в Михайлове установили «Скамью примирения». Сидя на ней, люди любуются Деревом любви. На мой взгляд, михайловцы любят свой город – убирают мусор, опиливают старые деревья. Инициативная группа сельчан хлопочет о реконструкции памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Внимательно наблюдаю за встречами временно исполняющего обязанности губернатора Николая Любимова с рязанскими аграриями и работниками перерабатывающих предприятий. Он говорит, что для развития села необходимо целевое финансирование, и в бюджет области оно заложено. Значит, в планах главы региона – поддержка сельского хозяйства и, в том числе, наших малых фермерских хозяйств.

Узнал о том, что в Рязанской области в среду начался чемпионат России по рыбной ловле. Соревнуются лучшие рыболовы страны на территории рыболовно-спортивного комплекса «Павловский», а это в Рязанском районе, от нас не близко. Сам я люблю посидеть с удочкой на берегу, но моя рыбалка будет теперь осенью, когда урожай уберем.

07-19-68 Айвина Атясова,
руководитель музея обороны и тыла:

– Меня, человека, который 37 лет своей жизни занимается созданием музейных комплексов, музеев, выставочных проектов, в середине лета особенно впечатлили мероприятия, в которых я непосредственно принимала участие.

Большое впечатление на меня произвела поездка в составе рязанской группы на III Международный фестиваль кружева «Vita Lace» в г. Вологду. В составе группы были и уважаемые профессионалы, и учащиеся школ искусств из городов Рязани, Михайлова, Рыбное. Три года тому назад немного в другом составе мы были участниками этого грандиозного мероприятия и, как и тогда, участвовали и в выставке-конкурсе «Кружево жизни», и в представительской выставке, и в «круглых столах» «Кружево в современной моде», и на «Аллее кружевниц» рассказывали об уникальных центрах кружевоплетения в Рязанской губернии. На мероприятиях такого масштаба охватывает ни с чем несравнимое чувство гордости за наш рязанский край и его культурное наследие, особенно, когда рядом с тобой среди участников младшая дочка и старшая внучка.

Большое чувство надежды вызвала информация о признании в юбилейный год К.Э. Циолковского дома А.И. Колемина на ул. Вознесенская, 40 объектом культурного наследия. Приятно осознавать, что будет сохранено еще одно здание старинной архитектуры в центре Рязани, связанное с жизнью выдающегося ученого, гражданина. Может состояться массштабный проект, посвященный «Русскому космизму».

В Музей обороны и тыла пришла страдная пора. Проходят мероприятия программы «Традиции земледелия в Рязанской губернии» на музейном «Поле трудовой славы», где дети и взрослые могут познакомиться с особенностями сельского труда и выращивания урожая.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 132 (5419) от 21 июля 2017 года
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