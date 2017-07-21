Определили приоритеты

Состоялась рабочая встреча главы региона Николая Любимова и председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова

На встрече обсуждались вопросы государственной поддержки региона из федерального бюджета на 2018 год и приоритеты бюджетной политики Рязанской области.

Глава региона Николай Любимов выразил слова благодарности Андрею Макарову за постоянную поддержку Рязанской области. «Для нас очень важно, что мы получили федеральное финансирование по тем проектам, которые были заявлены людьми как приоритетные. Это и ФОК в Кораблине, и очередной транш на БСМП, на переоснащение скорой помощи новыми автомобилями, новые школьные автобусы, ряд других проектов. За это огромная благодарность Правительству РФ и постоянному вниманию Президента ко всем направлениям, социально значимым для людей», – сказал Николай Любимов. Глава региона отметил, что в настоящее время ведется разработка Стратегии социально-экономического развития Рязанской области, которая ставит перед руководством региона серьезные задачи. «Нам необходимо понять, как в дальнейшем строить бюджетный процесс и что необходимо сделать Рязанской области в ближайшее время, чтобы мы выглядели хорошо в федеральном бюджете на 2018 год», – сказал Николай Любимов.

Андрей Макаров отметил, что, по оценке Министерства финансов РФ, на сегодняшний день Рязанская область лидирует в стране по качеству работы с финансами. «Это не просто одно из лучших, а лучшее управление финансами, – подчеркнул Андрей Макаров. – Работа, которую Вы и правительство региона проводите, как раз дает такие результаты». По словам председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, очень важно, что в условиях экономического роста возникает ряд новых задач, в том числе борьба за инвестиции. «Новые условия для инвесторов, которые сейчас Рязанская область предложила, в совокупности с успешной финансовой политикой выступают важным фактором, который позволяет бороться за федеральные ресурсы», – сказал Андрей Макаров.

В рамках встречи была достигнута договоренность о проведении совместного совещания с руководителями министерств и ведомств Рязанской области по вопросам формирования бюджета региона на 2018 год и участия в федеральных программах. «Ближе к сентябрю, когда мы окончательно будем понимать, как идет формирование федерального бюджета, какие дополнительные потребности у бюджета Рязанской области, мы проведем соответствующую встречу. Кроме того, необходимо будет заслушать министерства о том, как они работают с федеральными ведомствами, определить задачи на трехлетний бюджетный период и поправки в бюджет 2017 года, – сказал Андрей Макаров. – Стратегия развития региона, которая готовится, безусловно, требует поддержки федерального бюджета. Если мы будем работать совместно, это даст серьезные результаты».

По словам Андрея Макарова, правительство Рязанской области делает упор на два важных направления бюджетной политики: эффективность использования средств и инвестиционную составляющую. «Причем эффективность использования средств в первую очередь направлена на социальные объекты, которые регион подает на софинансирование, – сказал председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ. – Мы обязаны на федеральном уровне работать с министерствами и ведомствами, чтобы решить задачу финансирования социальных объектов в регионе. Все депутаты от Рязанской области должны подключиться к этой работе».

Николай Любимов подчеркнул, что, понимая потребности и исходя из Стратегии социально-экономического развития Рязанской области, регион будет заявляться на софинансирование из федерального бюджета. «Уверен, что с вашей помощью мы настроим механизмы тесного взаимодействия с федеральными ведомствами», – сказал глава региона.