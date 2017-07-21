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Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
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Воспитанница рязанской СДЮСШОР «Единство» Нина Глонти завоевала «бронзу» на молодежном Первенстве Европы по баскетболу

09:03 / Спорт
Воспитанница рязанской СДЮСШОР «Единство» Нина Глонти завоевала «бронзу» на молодежном Первенстве Европы по баскетболу

В Матозиньюше (Португалия) финишировало молодежное Первенство Европы по баскетболу среди девушек до 20 лет, на котором в составе сборной России свою очередную европейскую «бронзу» завоевала воспитанница рязанской СДЮСШОР «Единство», а ныне игрок московского ПБК «МБА» Нина Глонти.

Как сообщил Михаил Солдатов, в матче за 3-е место сборная России разгромила француженок – 80:59 (11:18, 26:16, 27:11, 16:14). Наша 20-летняя землячка отыграла в «бронзовой» встрече 22 минуты 07 секунд, за которые набрал 9 очков, собрала 6 подборов, отдала 2 голевые передачи, совершила 1 перехват и 3 потери, заработала 2 фола и показатель полезности «+12».

Напомним, что в рамках группового турнира подопечные Элен Шакировой обыграли команды Голландии (86:81), Турции (81:51), Сербии (75:72), в 1/8 финала прошли Боснию и Герцеговину (91:65), а в четвертьфинале Бельгию (55:49). И только в 1/2 финала россиянки уступили – команде Испании (55:67).

Отметим, что на Первенстве Европы Нина Глонти исполняла обязанности капитана сборной России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июля 2017 года
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