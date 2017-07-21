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Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
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Водители рязанских маршруток нередко проезжают перекрестки на запрещающий сигнал светофора

09:14 / Актуально
Тему повышения транспортной дисциплины на коммерческом пассажирском транспорте обсудили вчера в администрации Рязани

В управлении транспорта состоялось очередное межведомственное совещание по вопросам укрепления транспортной дисциплины водительского состава, снижения аварийности на коммерческом пассажирском транспорте и предупреждению совершения водителями нарушений правил дорожного движения. Была отмечена тенденция к снижению числа нарушений ПДД в части соблюдения норм пассажировместимости. При этом актуальной остается ситуация с проездом перекрестков на запрещающий сигнал светофора, на что было обращено внимание руководителей коммерческих автотранспортных предприятий.

Участники совещания обсудили эффективность мер, принимаемых в рамках профилактики совершения нарушений ПДД водителями, усиления контроля за соблюдением норм пассажировместимости в коммерческих автобусах, порядка посадки и высадки пассажиров, а также установленных схем движения по маршрутам. В частности, руководителям автотранспортных предприятий разъяснили положения действующего законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, рекомендовали регулярно проводить вводные инструктажи о соблюдении ПДД с водительским составом.

В работе совещания приняли участие представители УГИБДД УМВД России по области, Управления государственного автодорожного надзора по Рязанской области, регионального минтранса, руководители автотранспортных предприятий, и некоммерческих объединений рязанских пассажироперевозчиков.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июля 2017 года
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