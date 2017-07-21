Подготовку и проведение в регионе Единого дня голосования обсудили на совещании в правительстве Рязанской области

20 июля состоялось рабочее совещание с членами правительства области. В нем приняли участие начальник Управления Президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, глава региона Николай Любимов, член ЦИК РФ Николай Левичев, главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, руководители министерств и ведомств, главы муниципальных образований.

На совещании рассматривались вопросы социально-экономического развития и формирования бюджета региона на 2018 год, а также подготовки и проведения Единого дня голосования 10 сентября 2017 года в Рязанской области.

Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров обратил внимание на то, что в рамках формирования бюджета Рязанской области на 2018 год региональные министерства должны четко отработать с федеральными ведомствами заявки и проекты на софинансирование из федерального бюджета.

В свою очередь глава региона Николай Любимов, обращаясь к руководителям министерств, подчеркнул, что сейчас надо максимально ответственно подойти к работе над бюджетом следующего года. «Нужно обсудить задачи региона с точки зрения происходящих федеральных процессов. Что надо сделать Рязанской области, чтобы гарантированно получить финансовую поддержку. Это важно, поскольку я прекрасно понимаю, что между регионами всегда конкуренция, нам надо сделать свою работу максимально хорошо», – сказал Николай Любимов.

В рамках совещания обсуждался также вопрос подготовки и проведения Единого дня голосования в регионе. Начальник Управления Президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин подчеркнул, что основными принципами избирательной кампании и предстоящего Дня голосования должны быть открытость и легитимность. На совещании была заслушана информация о том, как идет подготовка к Единому дню голосования в Рязанской области. С докладами выступили вице-губернатор Сергей Филимонов, председатель Избирательной комиссии области Владимир Грачев, ряд руководителей муниципальных образований.

Член Центризбиркома РФ Николай Левичев напомнил участникам совещания о новом механизме голосования по месту нахождения, который пришел на смену открепительным удостоверениям и досрочному голосованию. Этот механизм будет использоваться в регионе и на предстоящих выборах губернатора 10 сентября 2017 года. По словам Николая Левичева, по новому закону, гражданин может приписаться к любому участку, который ему удобен. Во-первых, это те, кто находится вне места своей постоянной регистрации. Вторая группа граждан — те, кто хочет уехать в отпуск, на каникулы, в командировку. Теперь можно заранее явиться в территориальную избирательную комиссию (за 45 – 5 дней до дня голосования) либо в участковую избирательную комиссию (за 10 – 5 дней до дня голосования) по месту проживания и подать заявление о включении в список избирателей на соответствующем избирательном участке. Заявление о приписке к другому избирательному участку также можно будет подать через МФЦ Рязанской области и портал Госуслуги. Третья группа — граждане, которые неожиданно решили менее чем за четыре дня до дня голосования уехать и не знают, где они будут в день голосования. Они должны будут прийти на свой избирательный участок максимум за 14 часов перед днем голосования и написать заявление особой формы. Они смогут проголосовать на любом из участков, определенных избирательными комиссиями субъектов РФ. Предполагается, что таких участков будет не менее 10 тысяч.

По окончанию совещания Член Центризбиркома РФ Николай Левичев встретился с руководством Избирательной комиссии Рязанской области и председателями ТИК региона, где обсуждались вопросы изменения в избирательное законодательство.

Источник: сайт правительства Рязанской области