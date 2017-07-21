ФК «Рязань» заявил вратаря и нападающего

В заявке ФК «Рязань» появились новые имена. Команду пополнили голкипер и нападающий. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Компанию на последнем рубеже Сергею Правкину составит Василий Азаров (19.08.1992г.р.). В сезоне 2015/16 играл в ФНЛ за команду «Енисей», провёл семь матчей. В минувшем розыгрыше выступал в группе «Центр» Второго дивизиона за команду ФК «Орёл», сыграл девять матчей.

23 -летний нападающий Дмитрий Сапельников (23.11.1993 г.р.) в минувшем розыгрыше выступал за команду ЛФЛ «Атом» из Нововоронежа. Дебют Сапельникова за ФК «Рязань» состоялся в матче против липецкого «Металлурга».