Рязанцы спасают целую отрасль

В тяжелых условиях кризиса станкостроения в стране ООО «Рязанская станкостроительная группа» сохранило комплекс современного мобильного производства, уникальных технологий и большой интеллектуальный потенциал, включающий опытных конструкторов, технологов и исследователей. Высокий уровень организации производства, постоянное использование отечественных и зарубежных достижений науки и техники обеспечивают изготовление станков и оборудования, отвечающих современным требованиям.

Весной 2017 года ООО«Рязанская станкостроительная группа» успешно показало себя на 18-й международной специализированной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» – «Металлообработка-2017» , проходившей в столичном «Экспоцентре». Мероприятие прошло при официальной поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Союза машиностроителей России, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Организаторами выступили АО «Экспоцентр» и Российская Ассоциация производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент». Всего в выставке участвовали1042 компании из 30 стран мира, более 500 российских компаний. Экспозиции представили Республика Беларусь, Германия, Китай, Чехия, Швейцария, Италия, Республика Корея. В условиях антироссийских санкций и экономической нестабильности выставки являются эффективным инструментом ведения бизнеса, налаживания партнерских связей, установления международного сотрудничества.

Если компания не представляет на этой выставке свою продукцию, то ее как будто бы и вовсе нет на рынке. Кроме того, очень важно увидеть оборудование вживую, посмотреть, как оно работает. «Металлообработка» позволяет на одной площадке встретиться всем участникам отрасли, представить свои новинки, обсудить насущные проблемы и существующие тенденции. Помимо прочего, у рязанских станкостроителей, которые приезжают на мероприятие уже в четвертый раз, сразу после выставки происходит 20%-ное увеличение продаж. Рязанский стенд площадью 60 кв.м удивлял гостей отечественными разработками: универсальными токарно-винторезными станками 250ИТВМ.Ф1 и 16Р25-1000, токарным станком с ЧПУ 250ИТВМФ3, а также широкоуниверсальным консольно-фрезерным станком 6Т82Ш. Всё представленное оборудование производится в Рязани, имеет полный комплект необходимых технических и разрешительных документов. На складе предприятия в областном центре всегда есть запас представленных моделей станков, которые сразу же можно вывезти по контракту поставки. Всего по требованию заказчика может быть собрано более 40 видов станков, фрезерных обрабатывающих центров и шлифовального оборудования. Отдельным направлением работы компании является ввод в эксплуатацию комплектов ЧПУ собственного производства. На выставке внимание было приковано к ЧПУ RNC-808 (начальный уровень), RNC-818 (продвинутый ) и RNC-848 (флагманская модель). По своим техническим параметрам рязанские комплекты не уступают оборудованию японских «FANUC» и немецких «SIEMENS». Конкурентоспособность рязанских ЧПУ обеспечивается возможностью управления максимально 80-ю осями, включая шпиндели с одновременной интерполяцией до 8-ми осей в одном канале.

Особый интерес представителей высших и средних учебных заведений вызвали материалы по современному интегрированному учебному классу для обучения работе на токарных и фрезерных станках с ЧПУ отечественного и импортного производства. Учебные заведения и крупные машиностроительные заводы остро нуждаются в таких классах для подготовки квалифицированных кадров. По итогам выставки были достигнуты договоренности о поставке всего ассортимента рязанских станков на крупные предприятия оборонного комплекса страны, в сектор тяжелой промышленности, в дочерние структуры нефтегазодобывающей отрасли, а также на авиазаводы и в конструкторские экспериментальные бюро. Уже в скором времени повсюду закрутятся обрабатывающие головки рязанских станков, которые своей надежностью и качеством работы с металлом могут способствовать расширению базы заказов и производственных мощностей. Не за горами тот день, когда наши станки начнут поставляться на экспорт, ведь по соотношению «цена-качество» им нет равных на международном рынке.

На правах рекламы