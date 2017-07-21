Ночью в Скопине Рязанской области сгорели два авто

Информация о пожаре появилась сегодня в два часа ночи. Горели два автомобиля на улице Высоковольтная в городе Скопине. В итоге машины были полностью уничтожены огнем.

Огонь тушили трое сотрудников Государственной противопожарной службы. Пострадавших на пожаре нет, сейчас выясняются причина пожара и возможный ущерб. Автовладельцам напоминают, что причиной возгораний машин может стать неисправность электрооборудования, а также утечка топлива.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону - 01, мобильная связь – 101.

Источник: сайт ГУ МЧС России по Рязанской области