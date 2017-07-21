22:17 МСК
Пятница
21 / 07 / 2017
Выпуск № 132 (5419)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
196

Ночью в Скопине Рязанской области сгорели два авто

09:50 / Происшествия

Информация о пожаре появилась сегодня в два часа ночи. Горели два автомобиля на улице Высоковольтная в городе Скопине. В итоге машины были полностью уничтожены огнем.

Огонь тушили трое сотрудников Государственной противопожарной службы. Пострадавших на пожаре нет, сейчас выясняются причина пожара и возможный ущерб. Автовладельцам напоминают, что причиной возгораний машин может стать неисправность электрооборудования, а также утечка топлива.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону - 01, мобильная связь – 101.

Источник: сайт ГУ МЧС России по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Ухоловском районе Рязанской области пропал мужчина

В Рязанской области за сутки 20 водителей получили убытки в ДТП

В Рязанской области мотоциклист получил травму при столкновении с иномаркой

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:53
Рязанец – исполнитель главной роли фильма «Легенда о Коловрате» – провел мастер-класс для студентов РГУ
17:44
Александра Перехватова зарегистрирована кандидатом в губернаторы Рязанской области
17:43
За полгода в Рязанской области пять человек погибли по вине пьяных водителей
17:39
РНПК реконструировала парк хранения сжиженных углеводородных газов
16:36
Нетрезвый рязанец на иномарке врезался в маршрутку
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы