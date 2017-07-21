Рязанский медицинский университет и ПАО «Фармимэкс» будут сотрудничать

Ректор вуза, профессор Роман Калинин, и президент фармацевтической компании Александр Апазов подписали соответствующее соглашение

Совместная работа позволит предприятию повышать квалификацию сотрудников, а университету – получать информацию о новых разработках и в дальнейшем трудоустраивать молодых специалистов. Речь идет о направлениях подготовки «Фармацевтическая технология», «Управление и экономика фармации», «Фармацевтическая химия и фармакогнозия», «Фармация» и «Промышленная фармация».

Кроме того, в Центральной научно-исследовательской лаборатории вуза будут проходить испытания препаратов крови для ПАО «Фармимэкс». Напомним, соответствующий завод в Рязанской области будет строиться в 2018 – 2022 годах на базе Скопинского фармацевтического завода согласно инвестиционному проекту.

Публичное акционерное общество «Фармацевтический импорт, экспорт» (ПАО «Фармимэкс») – один из крупнейших в России поставщиков лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Компания сотрудничает более чем с 230 отечественными и зарубежными производителями и поставщиками.

Источник: сайт Рязанского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова