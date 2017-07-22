Преподавательница основ православной культуры из Рязанской области победила на педагогическом конкурсе по ЦФО

Педагог заняла первое место в номинации «Лучшая методическая разработка по предметам «Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)», «Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)». Елизавета Николаевна рассказывала ученикам о русских святых.
Всего конкурсная комиссия изучила 11 работ, которые прислали 17 участников из восьми регионов Центрального федерального округа. Победила преподавательница Смоленской православной духовной семинарии, второе и третье места – у учителей из Суздаля и Клина, а также из Воронежа, Смоленской и Владимирской областей. Кроме того, лучшие педагоги специализированных и общеобразовательных учреждений ЦФО получили специальные премии.
Источник: сайт Рязанской епархии