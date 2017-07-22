02:47 МСК
Суббота
22 / 07 / 2017
Выпуск № 132 (5419)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
128

Преподавательница основ православной культуры из Рязанской области победила на педагогическом конкурсе по ЦФО

10:25 / Общество
Елизавета Ивченко, учитель биологии и основ православной культуры школы № 6 г. Сасово стала одной из лучших на II межрегиональном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» по ЦФО

Педагог заняла первое место в номинации «Лучшая методическая разработка по предметам «Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)», «Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)». Елизавета Николаевна рассказывала ученикам о русских святых.

Всего конкурсная комиссия изучила 11 работ, которые прислали 17 участников из восьми регионов Центрального федерального округа. Победила преподавательница Смоленской православной духовной семинарии, второе и третье места – у учителей из Суздаля и Клина, а также из Воронежа, Смоленской и Владимирской областей. Кроме того, лучшие педагоги специализированных и общеобразовательных учреждений ЦФО получили специальные премии.

Источник: сайт Рязанской епархии

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области за сутки произошло одно убийство и 12 краж

Рязанский медицинский университет и ПАО «Фармимэкс» будут сотрудничать

Определили приоритеты

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:07
Бывшего петербургского майора, наказанного в Рязани за хищение боеприпасов, осудили вновь
17:53
Рязанец – исполнитель главной роли фильма «Легенда о Коловрате» – провел мастер-класс для студентов РГУ
17:44
Александра Перехватова зарегистрирована кандидатом в губернаторы Рязанской области
17:43
За полгода в Рязанской области пять человек погибли по вине пьяных водителей
17:39
РНПК реконструировала парк хранения сжиженных углеводородных газов
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы