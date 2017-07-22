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В Сасове Рязанской области убили семью с двумя малолетними детьми

10:30 / Происшествия

Информация о трагедии появилась в ночь на 21 июля. Тела обнаружены в одном из домов города Сасово. Погибла женщина 1982 года рождения, ее муж 1980 года рождения и двое их малолетних сыновей 2005 и 2008 годов рождения. Всем убитым нанесли множественные колото-резаные раны.

По предварительным данным, муж заколол жену и детей, после чего убил себя самого. Сасовский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Рязанской области проводит неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для сбора доказательств и выяснения причин произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего.

Источник: сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июля 2017 года
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