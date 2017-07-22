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В Рязани сгорел автомобиль

10:54 / Происшествия
Еще один поврежден огнем

В ночь на 21 июля загорелись авто на улице Чапаева. Одна из машин повреждена в области моторного отсека, вторая сгорела полностью. При пожаре никто не пострадал.

Огонь устраняли четверо сотрудников Государственной противопожарной службы. На данный момент предстоит выяснить причину возгорания и возможный ущерб. МЧС напоминает рязанцам, что автомобили могут загораться из-за неисправностей электрооборудования, а также при утечке топлива. Владельцам машин нужно проходить периодическое техобслуживание авто для выяснения возможных неполадок.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону - 01, мобильная связь – 101.

Источник: сайт ГУ МЧС России по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июля 2017 года
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