Десятилетие рязанского ХС-триатлона отметят состязанием в Солотче

Соревнования атлетов в десятый раз пройдут на Лысой горе. Для победы участникам нужно будет быстрее всех проплыть 400 м, проехать 14 км на горных велосипедах, а также пробежать 4 км кросса. Дистанция спокойная и включает три подъема, сообщил портал skisport.ru.

Участвовать в кросс-триатлоне смогут спортсмены обоих полов в возрасте от 15 лет. Соревнования пройдут по возрастным группам, каждая из которых на пять лет старше. Кроме того, бороться за спецпризы будут любители независимо от возраста.

29 июля в 9.00 на Лысой горе стартует регистрация участников на месте. Старт будет дан в 11.30, а в 13.30 судьи подведут итоги и наградят победителей и призеров. В финале встречи спортсменов планируется чаепитие. Желающим участвовать в состязаниях нужно направить заявки по электронной почте 227593@mail.ru. Организаторы обсудят в том числе размещение иногородних спортсменов.