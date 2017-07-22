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Рязанцы примут участие в обсуждении проблем благоустройства российских городов

12:19 / Общество

24 июля в Краснодаре пройдет форум «Городская среда», посвященный вопросам благоустройства городской среды, общественных пространств городов страны.

В форуме примут участие около тысячи человек из всех 85 регионов страны. Это эксперты, координаторы федеральных партпроектов, направленных на улучшение городской среды, депутаты Госдумы, представители Правительства РФ, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, исполнительной и законодательной власти субъектов РФ, главы администраций.

Работа форума, инициатором которого выступила партия «Единая Россия»,  будет организована в формате четырех дискуссионных площадок и пленарного заседания, которое пройдет во второй половине дня. По его итогам будет принята резолюция, куда войдут предложения, озвученные во время дискуссий и на пленарном заседании.

В составе рязанской делегации – заместитель председателя правительства региона Андрей Савичев, депутаты Рязанской облдумы Алексей Просянников и Александр Ачалов, заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Устинов, представители администраций Шиловского, Ряжского районов, города Сасово.

Добавим, что в Рязанской области реализация проекта по формированию городской среды, поддержанного главой региона Николаем Любимовым, уже началась. Из федерального бюджета на эти цели выделено больше 200 миллионов рублей. Предусмотрено также областное софинансирование. Из регионального бюджета на благоустройство дворовых территорий было выделено 37,8 миллиона рублей, на обустройство территорий общего пользования – 18,9 миллиона. В плане на 2017 год включены 20 муниципальных образований.

Первые работы по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования начались с июля, после того как были проведены всех необходимые процедуры – утверждены дизайн-проекты, проведены конкурсы на выбор подрядной организации.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июля 2017 года
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