Рязанский водитель обгонял других и погиб при столкновении на встречной

ДТП, повлекшее смерть человека, произошло вечером 20 июля на Ряжском шоссе в Рязани

По предварительным данным, мужчина на авто «Лада Калина» хотел обогнать машину впереди и выехал на встречную полосу. При возвращении на свою часть дороги водитель не справился с управлением. «Лада» врезалась в «Тойоту», которая ехала навстречу, и обе машины опрокинулись в кюветы.

37-летний владелец «Лады» умер на месте ДТП. 22-летней девушке за рулем «Тойоты» понадобилась медицинская помощь. По факту ДТП ведется проверка, все обстоятельства выясняются.

Источник: сайт УМВД России по Рязанской области