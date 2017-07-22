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Рязанский водитель обгонял других и погиб при столкновении на встречной

12:31 / Происшествия
ДТП, повлекшее смерть человека, произошло вечером 20 июля на Ряжском шоссе в Рязани
Рязанский водитель обгонял других и погиб при столкновении на встречной

По предварительным данным, мужчина на авто «Лада Калина» хотел обогнать машину впереди и выехал на встречную полосу. При возвращении на свою часть дороги водитель не справился с управлением. «Лада» врезалась в «Тойоту», которая ехала навстречу, и обе машины опрокинулись в кюветы.

37-летний владелец «Лады» умер на месте ДТП. 22-летней девушке за рулем «Тойоты» понадобилась медицинская помощь. По факту ДТП ведется проверка, все обстоятельства выясняются.

Источник: сайт УМВД России по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июля 2017 года
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