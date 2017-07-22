Авторам лучших проектов сельского развития в Рязанской области дадут гранты

Такое решение приняло министерство сельского хозяйства и продовольствия региона совместно с администрацией Михайловского района на областном совещании.
Гранты на воплощение местных инициатив на селе в Рязанской области будут выдавать впервые. Власти ждут от авторов проектов комплексных мер, которые помогут преумножать материальные, трудовые и финансовые ресурсы сел, а также мотивировать сельчан на общественно полезную деятельность. В 2017 году по итогам отбора средства выделят на реализацию 11 проектов по созданию детских и спортивных площадок в Михайловском, Александро-Невском и Скопинском районах.
Представители поселений с идеями подобных проектов могут обратиться в отдел развития сельских территорий регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия по телефонам (4912) 21-02-05 и 21-10-23.
Источник: портал «Культурная жизнь Рязани»