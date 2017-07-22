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Авторам лучших проектов сельского развития в Рязанской области дадут гранты

12:36 / Общество
11 наиболее интересных и эффективных планов улучшения жизни на селе получат поддержку в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

Такое решение приняло министерство сельского хозяйства и продовольствия региона совместно с администрацией Михайловского района на областном совещании.

Гранты на воплощение местных инициатив на селе в Рязанской области будут выдавать впервые. Власти ждут от авторов проектов комплексных мер, которые помогут преумножать материальные, трудовые и финансовые ресурсы сел, а также мотивировать сельчан на общественно полезную деятельность. В 2017 году по итогам отбора средства выделят на реализацию 11 проектов по созданию детских и спортивных площадок в Михайловском, Александро-Невском и Скопинском районах.

Представители поселений с идеями подобных проектов могут обратиться в отдел развития сельских территорий регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия по телефонам (4912) 21-02-05 и 21-10-23.

Источник: портал «Культурная жизнь Рязани»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июля 2017 года
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