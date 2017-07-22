02:48 МСК
Суббота
22 / 07 / 2017
Выпуск № 132 (5419)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
114

Во всероссийском ценовом «шашлычном» рейтинге Рязанская область оказалась в середине

12:43 / Общество

По данным ежегодного исследования портала agro2b.ru, средняя стоимость килограмма свинины в регионе – 243 рубля 29 копеек. Столько же баранины для приготовления блюда на огне обойдется жителям области примерно в 323 рубля 76 копеек. Это средние показатели по России, стремящиеся к самым низким. При этом в 2017 году свинина в Рязанской области подорожала на 6 рублей 37 копеек, а баранина, напротив, стала дешевле на 3 рубля 56 копеек.

Дороже всего свиной шашлык будет стоит жителям Чукотки: килограмм мяса стоит в среднем 527 рублей 32 копейки. Доступнее всего это мясо в Чувашии – 205 рублей 52 копейки за килограмм. Что же касается шашлыка из баранины, то ценовой антилидер – Магаданская область, жителям которой придется выложить около 564 рублей за килограмм сырья. А дешевле всего баранина, что неудивительно, в Дагестане - 279 рубля 99 копеек, при этом мясо в республике подешевело на 12 рублей по сравнению с прошлым годом.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

За сутки в Рязанской области 23 водителя получили ущерб в ДТП

Авторам лучших проектов сельского развития в Рязанской области дадут гранты

Рязанцы примут участие в обсуждении проблем благоустройства российских городов

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:07
Бывшего петербургского майора, наказанного в Рязани за хищение боеприпасов, осудили вновь
17:53
Рязанец – исполнитель главной роли фильма «Легенда о Коловрате» – провел мастер-класс для студентов РГУ
17:44
Александра Перехватова зарегистрирована кандидатом в губернаторы Рязанской области
17:43
За полгода в Рязанской области пять человек погибли по вине пьяных водителей
17:39
РНПК реконструировала парк хранения сжиженных углеводородных газов
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы