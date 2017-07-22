Во всероссийском ценовом «шашлычном» рейтинге Рязанская область оказалась в середине

По данным ежегодного исследования портала agro2b.ru, средняя стоимость килограмма свинины в регионе – 243 рубля 29 копеек. Столько же баранины для приготовления блюда на огне обойдется жителям области примерно в 323 рубля 76 копеек. Это средние показатели по России, стремящиеся к самым низким. При этом в 2017 году свинина в Рязанской области подорожала на 6 рублей 37 копеек, а баранина, напротив, стала дешевле на 3 рубля 56 копеек.

Дороже всего свиной шашлык будет стоит жителям Чукотки: килограмм мяса стоит в среднем 527 рублей 32 копейки. Доступнее всего это мясо в Чувашии – 205 рублей 52 копейки за килограмм. Что же касается шашлыка из баранины, то ценовой антилидер – Магаданская область, жителям которой придется выложить около 564 рублей за килограмм сырья. А дешевле всего баранина, что неудивительно, в Дагестане - 279 рубля 99 копеек, при этом мясо в республике подешевело на 12 рублей по сравнению с прошлым годом.