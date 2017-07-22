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Рязанский ветеринарный магазин выплатит 50 тысяч штрафа за поставку контрафакта

12:48 / Актуально

ООО «Живой мир» привлечено к административной ответственности и заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей. Поддельные лекарства для животных, которые поставляла организация, обнаружили на Захаровской районной ветеринарной станции. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Рязанской и Тамбовской областям.

Специалисты ведомства нашли контрафакт во время плановой проверки ветстанции. После этого были осмотрены и помещения ООО «Живой мир», где хранились препараты для реализации. Организация хранила лекарства, не зарегистрированные в соответствии с требованиями ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Кроме того, у товаров истек срок годности. Арбитражный суд области вынес решение о привлечении организации к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июля 2017 года
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