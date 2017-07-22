Рязанцам напоминают: завтра в России поздравят работников торговли

Праздник отмечается в четвертую субботу июля. Дата была установлена указом Президента РФ от 7 мая 2013 года № 459 «О Дне работника торговли». Торжество объединяет продавцов, кассиров, товароведов, дистрибуторов и других специалистов сферы, благодаря которым работает товарооборот в стране. Одной из новых специализаций последних лет в этой сфере стала интернет-торговля.

Праздник отмечается в разных государствах мира в разные дни. При этом существует Всемирный день справедливой торговли, который отмечается во вторую субботу мая. Кроме того, 15 марта мир празднует День защиты прав потребителей.

Источник: calend.ru