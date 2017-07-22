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Рязанцам напоминают: завтра в России поздравят работников торговли

14:28 / Общество

Праздник отмечается в четвертую субботу июля. Дата была установлена указом Президента РФ от 7 мая 2013 года № 459 «О Дне работника торговли». Торжество объединяет продавцов, кассиров, товароведов, дистрибуторов и других специалистов сферы, благодаря которым работает товарооборот в стране. Одной из новых специализаций последних лет в этой сфере стала интернет-торговля.

Праздник отмечается в разных государствах мира в разные дни. При этом существует Всемирный день справедливой торговли, который отмечается во вторую субботу мая. Кроме того, 15 марта мир празднует День защиты прав потребителей.

Источник: calend.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июля 2017 года
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