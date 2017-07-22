В Касимовском районе Рязанской области начала работу летняя школа «Занимательные каникулы»

Торжественное открытие школы состоялось в детском образовательно-оздоровительном центре «Ласточка», расположенном в окрестностях районного центра у деревни Залесное. Школа начала работать в рамках реализации проекта «Профилактика правонарушений среди детей и подростков посредством вовлечения в организованную досуговую деятельность».

Проект создан инициативной группой педагогов касимовского Дома детского творчества. По словам его директора Светланы Разуваевской, проект помогает решить поставленные главой региона Николаем Любимовым задачи по патриотическому воспитанию и всестороннему развитию подрастающего поколения.

– Учреждения дополнительного образования не только играют огромную роль в развитии способностей детей, раскрытии их творческого потенциала, но и являются важной составляющей системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, обеспечивая их занятость во внеурочное время, – говорит Светлана Разуваевская.

В программе летней школы для педагогов, родителей и детей предусмотрено проведение на базе лагеря «Ласточка» выездных семинаров и консультаций, игр-квестов и мастер-классов по четырём направлениям: прикладное творчество, техническое моделирование, туристско-спортивное и коммуникативное. Промежуточные результаты проекта будут представлены на празднике «Я, ты, он, она – вместе дружная семья», который пройдёт во время закрытия 3 смены.

Полученные умения и навыки педагоги лагеря и других образовательных учреждений города смогут успешно использовать в своей профессиональной деятельности. Инициаторы уверены, что работа летней школы создаст условия для организации познавательного досуга детей и подростков в период летних каникул, будет способствовать популяризации учреждений города, станет эффективной формой работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.