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Шесть рязанских команд поборются за победу в восьмом туре чемпионата города

15:06 / Спорт
Шесть рязанских команд поборются за победу в восьмом туре чемпионата города

Второй круг состязаний откроется матчем на стадионе муниципальной спортивной школы «Золотые купола» 22 июля. На поле выйдут команды «Золотые купола» и «Водоканал», сообщила администрация Рязани. Восьмой тур второго круга продолжится 24 июля. В 18.00 на стадионе «Спартак» сыграют команды «Электросети» и «Администрации». В финале «Спартак» и «Азарт Групп» сойдутся 25 июля в 18.30 на поле спорткомплекса «Химик».

По итогам предыдущих семи туров Чемпионата уверенно лидирует «Спартак Рязань», набравший 16 очков. «Водоканал» с 13 очками – на второй позиции, третье место и 12 очков у игроков «Электросети». Лучшими бомбардирами на данный момент считаются Дмитрий Червенко из команды «Администрация города Рязани» и Сергей Баринов из «Водоканала»: каждый из них сумел забить по шесть голов.

Городское управление по физической культуре и массовому спорту приглашает всех любителей футбола поддержать команды и поболеть за спортсменов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июля 2017 года
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