Сегодня в Рязани побывал известный телеведущий Николай Дроздов

Сегодня, 21 июля, он приехал в наш город. Первым делом Николай Дроздов посетил геронтологический центр имени П.А. Мальшина, одним из попечителей которого он является. Телеведущий пообщался с жителями центра.

Николай Дроздов подарил им музыкальные диски. «Когда записывал песни военных и послевоенных лет, слушал разные варианты и старался брать за основу все-таки первоисточники», – рассказал он.

Гость привез подопечным центра и свою новую книгу: «Удивительные путешествия по странам и континентам». В ней он делится личным опытом и наблюдениями от поездок в самые разные уголки планеты как во время съемок передачи в «Мире животных», так и во время научных экспедиций.

Затем в книжном супермаркете «Барс» состоялась встреча Николая Дроздова с читателями и зрителями. На ней телеведущий рассказал не только о новой книге, но и о своих жизненных наблюдениях, правильном питании и российском кино.