На рязанской «Подбелке» в этом году появится новая, восьмая сцена

О сюрпризах, которые ждут гостей на традиционном фестивале уличных музыкантов «Подбелка», журналистам рассказали в пятницу, 21 июля, его организаторы.

Музыкальный фестиваль «Подбелка-2017» в этом году будет проходить уже в седьмой раз и по традиции откроет программу празднования Дня города. Время и место проведения – пятница, 28 июля, с 18.00 до 22.00 на улице Почтовой.

В прошлом году фестиваль проходил на семи площадках. Главных сцен было две – у памятника Ленину и памятника Евпатию Коловрату. В этом году к ним добавится третья, на территории Лыбедского бульвара.

– Фестиваль расширяет свои границы во всех смыслах, и теперь у нас получается некий музыкальный треугольник. Одной из мотиваций создать новую сцену было огромное количество заявок, которые не умещаются в рамках тех площадок, которые существуют. Восьмая сцена будет носить формат джаз-рок-сцены. На ней выступят именитые, не только в нашем городе известные коллективы, – сообщил продюсер «Подбелки» Дмитрий Гавердовский.

В частности, в числе коллективов, которые выйдут на новую сцену, будут группы Feelin’s, «Maмa Jazz», «Спектрис», приоткрыл секрет музыкальный организатор фестиваля Антон Свиркин.

Там же, на Лыбедском бульваре, разместятся вернисаж художников и ярмарка изделий hand made. Кстати, впервые к полотнам художников добавится выставка фотографий. Кроме того, посетителей на «Подбелке» ждут уличные танцы, поэтическая площадка, акция по продаже авторских почтовых открыток, детский городок и многое другое.

Самое же главное – это музыка. Организаторы обещают качественную, красивую, интересную программу – музыку разных стилей и на любой вкус. К кругу постоянных участников, любимых и ожидаемых публикой (это группы «Парнас», Hot Stuff, «Мохито», «Ловец сов», Оркестр летучих барабанщиков и другие), добавятся и новые коллективы, будет много гостей из других регионов. Всего организаторам пришлось провести тщательный отбор и выбрать участников из числа около сотни заявившихся.

Особую атмосферу «Подбелки» отметила начальник отдела управления культуры администрации Рязани Валентина Макарова:

– Фестиваль давно вошел в число тех событий, которые развивают культурное пространство города. О качестве фестиваля говорят новые творческие единицы, которые каждый год появляются на «Подбелке», живая творческая атмосфера, очень динамичный темп, масса интерактива, огромное количество заявок, – подчеркнула Валентина Макарова.