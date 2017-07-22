Рязанский бизнесмен получил срок за 208 кредитных миллионов, взятых обманом

Обвинительный приговор индивидуальному предпринимателю вынесли еще в феврале 2017 года. После апелляционных жалоб областной суд переквалифицировал действия осужденного и назначил ему новое наказание – три с половиной года колонии общего режима вместо четырех. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Бизнесмена обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах. С 2010 года по 2013 годы мужчина заключил девять кредитных договоров с ОАО «Сбербанк России» на осуществление предпринимательской деятельности общей суммой 208 млн. 252 тыс. рублей. При этом часть целевого займа злоумышленник потратил не по назначению. При этом предприниматель предоставил банку ложные сведения о своем материальном положении и залоговом имуществе. В связи с этим банк принял решение расторгнуть кредитные договоры и обратился в правоохранительные органы. После апелляций обвиняемому уменьшили срок отбывания наказания.