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За неделю цены на бензин в Рязани снизились на фоне общего роста

16:05 / Актуально

Удешевление топлива также зафиксировано в Перми, Смоленске, Владимире: бензин упал в цене на 0,1 - 0,2 процента. В целом же, как сообщил Росстат, в 27 региональных центрах страны бензин за прошедшую неделю лишь подорожал. Больше всего цены выросли в Чите и в Самаре – на 0,8 процента и 0,6 процента соответственно. В Москве и в Санкт-Петербурге за это время расценки на автомобильное топливо остались прежними.

В целом, по данным Росстата, 10 по 16 июля автомобильный бензин и дизельное топливо подорожали в РФ на 0,1 процента. Прогнозируется, что в 2017 году розничные цены на автомобильный бензин будут только расти, причем выше инфляции, несмотря на значительный возможный профицит топлива. По состоянию на 17 июля средняя цена бензина составила 38,12 рубля за литр.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июля 2017 года
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