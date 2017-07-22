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В Рязани прошел первый «Фестиваль хлеба»

16:11 / Туризм
В Рязани прошел первый «Фестиваль хлеба»

Фестиваль стал частью проекта «Вырастить и произвести рязанское», инициированного коллективом рязанского хлебозавода №3. По словам директора предприятия Андрея Стрижевского, мечта организовать праздник хлеба была давно, но воплотилась в жизнь только сейчас и стала ответом на слова главы региона Николая Любимова о необходимости развивать высокоэффективное производство, в том числе, в сфере сельского хозяйства.

– Мы живем в Рязани и производим для рязанцев хлеб из зерна, выращенного в Рязанской области. Этому делу мы посвящаем жизнь. Основная идея фестиваля – популяризация нашего продукта и Рязанского края. Мы хотим, чтобы гости Рязани долго вспоминали о том, какой вкусный хлеб они ели в нашем городе, – рассказал Андрей Стрижевский.

В фестивале, прошедшем в Муниципальном культурном центре Рязани, приняли участие шесть крупнейших в регионе производителей хлеба, представители торговых предприятий, горожане. Выставка продукции предприятий включила несколько десятков наименований, от классического черного хлеба «Дарницкий» до традиционных для европейских стран, но все еще экзотичных для России, хлебобулочных изделий. Каждое предприятие организовало мастер-классы по изготовлению и оформлению выпечки.

Девизом праздника стали слова: «Честный хлеб – здоровье нации». На пленарном заседании фестиваля шла речь о перспективах эффективного развития хлебопекарной отрасли, путях повышения качества хлебобулочных изделий, способах популяризации рязанской продукции и поддержке производителей.

Организаторы планируют, что фестиваль станет ежегодным.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июля 2017 года
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