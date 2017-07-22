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Сотрудники рязанского управления МЧС выиграли конкурс ЦФО

16:16 / Спорт
Сотрудники рязанского управления МЧС выиграли конкурс ЦФО

VIII межрегиональные соревнования среди служащих Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Центрального федерального округа проходили в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. С 18 по 20 июля инспекторы по отдельности и в командах показывали теоретические знания и умение маневрировать на моторных лодках и гидроциклах на скорость. Также участники прошли скоростную гонку на моторных лодках на пять километров.

Команда Главного управления МЧС России по Рязанской области стала лучшей. «Серебро» соревнований досталось московским инспекторам, «бронза» – белгородцам. Напомним, во второй день соревнований рязанцы показали себя лучшими в маневрировании на моторных лодках. Отмечается, что победа команды такого уровня – третья, а в 2014 году наши земляки стали лучшими на всероссийских соревнованиях. 

Команда Рязанской области представит ЦФО во всероссийском этапе соревнований, который будет проводиться в августе.

Источник: сайт ГУ МЧС России по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июля 2017 года
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