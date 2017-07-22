Нетрезвый рязанец на иномарке врезался в маршрутку

Пострадали два человека

ДТП произошло сегодня около 11.00 на улице Яблочкова в Рязани. По предварительным данным, 37-летний водитель «Renault Logan» пытался повернуть налево и не уступил дорогу маршрутке, которая ехала во встречном потоке. В результате пострадала 17-летняя пассажирка маршрутного такси, а также 35-летняя женщина, ехавшая в «Renault Logan». Их доставили в больницу с травмами.

При выяснении обстоятельств аварии инспекторы ДПС заподозрили, что владелец иномарки нетрезв. Мужчину привезли на стационарный пост ДПС и провели с ним освидетельствование на состояние опьянения. Исследование показало, что концентрация алкоголя в крови водителя составляет 1,45 мг на литр выдыхаемого воздуха. По факту ДТП проводится проверка.

Источник: сайт УМВД России по Рязанской области