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Нетрезвый рязанец на иномарке врезался в маршрутку

16:36 / Происшествия
Пострадали два человека
Нетрезвый рязанец на иномарке врезался в маршрутку

ДТП произошло сегодня около 11.00 на улице Яблочкова в Рязани. По предварительным данным, 37-летний водитель «Renault Logan» пытался повернуть налево и не уступил дорогу маршрутке, которая ехала во встречном потоке. В результате пострадала 17-летняя пассажирка маршрутного такси, а также 35-летняя женщина, ехавшая в «Renault Logan». Их доставили в больницу с травмами.

При выяснении обстоятельств аварии инспекторы ДПС заподозрили, что владелец иномарки нетрезв. Мужчину привезли на стационарный пост ДПС и провели с ним освидетельствование на состояние опьянения. Исследование показало, что концентрация алкоголя в крови водителя составляет 1,45 мг на литр выдыхаемого воздуха. По факту ДТП проводится проверка.

Источник: сайт УМВД России по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июля 2017 года
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