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РНПК реконструировала парк хранения сжиженных углеводородных газов

17:39 / Экономика
РНПК реконструировала парк хранения сжиженных углеводородных газов

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», завершило реконструкцию парка хранения сжиженных углеводородных газов. Благодаря проведенной работе повысилась эффективность работы оборудования, а также уровень экологической и промышленной безопасности производства.

Проект стал одним из значимых в инвестиционной программе НК «Роснефть» по модернизации производства Рязанской НПК. Работы по реконструкции парка длились более полутора лет. В ходе реконструкции парк был оснащен современной системой противопожарной сигнализации и тушения, системой сбора концентраций углеводородов, новыми контрольно-измерительными приборами и распределительной системой управления, позволяющей в реальном времени переводить технологическое оборудование в оптимальный режим. Для безопасной работы персонала реконструированы площадки обслуживания оборудования и территория резервуарного парка.

Парк сжиженных углеводородных газов РНПК предназначен для хранения и отгрузки товарной продукции в железнодорожные цистерны. Мощности, помимо бутилитных емкостей, также включают двустороннюю железнодорожную сливо-наливную эстакаду, насосную для перекачки продукта, технологические трубопроводы и операторную. Сжиженные углеводородные газы являются незаменимым сырьем в нефтехимии, используются для коммунально-бытовых нужд, получения товарного бензина и высокооктанового бензинового компонента – алкилата.

Рязанская НПК реализует масштабную инвестиционную программу НК «Роснефть» по модернизации производства и реконструкции ряда действующих установок. В последние несколько лет введены в эксплуатацию установка низкотемпературной изомеризации, установка короткоцикловой адсорбции водорода и вакуумный блок установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АТ-6. Все инвестиционные проекты способствуют повышению уровня эксплуатационной безопасности, эффективности производства и минимизации воздействия на окружающую среду.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июля 2017 года
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