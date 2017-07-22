Александра Перехватова зарегистрирована кандидатом в губернаторы Рязанской области

Решение было принято на заседании облизбиркома в пятницу, 21 июля

Александра Перехватова, выдвинутая региональным отделением «Партии роста», подала документы на регистрацию 19 июля. Все 228 представленных подписей, поставленных в поддержку кандидата депутатами и главами муниципального уровня, были признаны комиссией действительными, нарушений не выявлено.

По новым правилам, вместе с подписными листами кандидат в губернаторы теперь должен представлять в избирком сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В списке Александры Перехватовой – три рязанских предпринимателя: Игорь Румянцев, Владимир Тарасов и Вячеслав Хламов.

На заседании председатель облизбиркома Владимир Грачев вручил Перехватовой официальное удостоверение кандидата. В ответ Александра Викторовна заявила, что это будут уже восьмые выборы в ее жизни. Она поблагодарила облизбирком за профессионализм и выразила уверенность, что кампания пройдет достойно, прозрачно, в рамках закона.

Как сообщил Владимир Грачев, сегодня документы на регистрацию в облизбирком принесли еще два кандидата – Владимир Федоткин (КПРФ) и Александр Шерин (ЛДПР).