06:42 МСК
Суббота
22 / 07 / 2017
Выпуск № 132 (5419)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
122

Рязанец – исполнитель главной роли фильма «Легенда о Коловрате» – провел мастер-класс для студентов РГУ

17:53 / Культура
Рязанец – исполнитель главной роли фильма «Легенда о Коловрате» – провел мастер-класс для студентов РГУ

Артисты Илья Малаков и Илья Антоненко провели тренинги по актерскому мастерству на спортивно-оздоровительной базе Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина «Полянка». Оба актера снимались в ленте «Легенда о Коловрате», которая выйдет на российские экраны 30 ноября.

Гости пообщались с участниками лидерской смены лагеря и показали некоторые приемы актерской игры и публичного выступления. Исполнитель роли воеводы Евпатия Коловрата Илья Малаков — выпускник института иностранных языков РГУ имени С.А. Есенина. 26-летний артист уже снимался в телесериалах «Корабль», «Сельский учитель» и «Партия». Картина «Легенда о Коловрате» повествует о борьбе русских войск против ордынцев. Это первый полнометражный фильм с Малаковым в главной роли.

Источники: сайт РГУ имени С.А. Есенина; портал «Кинопоиск»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

На рязанской «Подбелке» в этом году появится новая, восьмая сцена

Рязанские школьники впервые поставят кукольные спектакли в музее Есенина

Сергей Есенин стал нашим однополчанином

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:07
Бывшего петербургского майора, наказанного в Рязани за хищение боеприпасов, осудили вновь
17:44
Александра Перехватова зарегистрирована кандидатом в губернаторы Рязанской области
17:43
За полгода в Рязанской области пять человек погибли по вине пьяных водителей
17:39
РНПК реконструировала парк хранения сжиженных углеводородных газов
16:36
Нетрезвый рязанец на иномарке врезался в маршрутку
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы