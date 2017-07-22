Рязанец – исполнитель главной роли фильма «Легенда о Коловрате» – провел мастер-класс для студентов РГУ

Артисты Илья Малаков и Илья Антоненко провели тренинги по актерскому мастерству на спортивно-оздоровительной базе Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина «Полянка». Оба актера снимались в ленте «Легенда о Коловрате», которая выйдет на российские экраны 30 ноября.

Гости пообщались с участниками лидерской смены лагеря и показали некоторые приемы актерской игры и публичного выступления. Исполнитель роли воеводы Евпатия Коловрата Илья Малаков — выпускник института иностранных языков РГУ имени С.А. Есенина. 26-летний артист уже снимался в телесериалах «Корабль», «Сельский учитель» и «Партия». Картина «Легенда о Коловрате» повествует о борьбе русских войск против ордынцев. Это первый полнометражный фильм с Малаковым в главной роли.

Источники: сайт РГУ имени С.А. Есенина; портал «Кинопоиск»