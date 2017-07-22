06:41 МСК
Суббота
22 / 07 / 2017
Выпуск № 132 (5419)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
115

Бывшего петербургского майора, наказанного в Рязани за хищение боеприпасов, осудили вновь

18:07 / Общество

Экс-военнослужащий Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины МО РФ, майор Дмитрий Щинин приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима за незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Приговор вынес Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд, сообщил «Росбалт-Петербург» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

По данным суда, Щинин в неустановленном следствием времени и месте незаконно приобрел почти пять тысяч патронов различных образцов, а также две гранаты РГД-5 и два взрывателя к ним. С декабря 2015 года по февраль 2016 года мужчина тайно хранил «покупки» на месте работы - в ГНИИИ ВМ, в шкафу в помещении лабораторного комплекса.

Отмечается, что 19 марта 2016 года рязанские полицейские задерживали Щинина за хищение, приобретение и перевозку 41450 боеприпасов, принадлежащих войсковой части. Также ранее Дмитрий Щинин был осужден приговором Рязанского гарнизонного военного суда.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанский бизнесмен получил срок за 208 кредитных миллионов, взятых обманом

Сегодня в Рязани побывал известный телеведущий Николай Дроздов

В Касимовском районе Рязанской области начала работу летняя школа «Занимательные каникулы»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:53
Рязанец – исполнитель главной роли фильма «Легенда о Коловрате» – провел мастер-класс для студентов РГУ
17:44
Александра Перехватова зарегистрирована кандидатом в губернаторы Рязанской области
17:43
За полгода в Рязанской области пять человек погибли по вине пьяных водителей
17:39
РНПК реконструировала парк хранения сжиженных углеводородных газов
16:36
Нетрезвый рязанец на иномарке врезался в маршрутку
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы