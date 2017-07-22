Бывшего петербургского майора, наказанного в Рязани за хищение боеприпасов, осудили вновь

Экс-военнослужащий Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины МО РФ, майор Дмитрий Щинин приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима за незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Приговор вынес Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд, сообщил «Росбалт-Петербург» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

По данным суда, Щинин в неустановленном следствием времени и месте незаконно приобрел почти пять тысяч патронов различных образцов, а также две гранаты РГД-5 и два взрывателя к ним. С декабря 2015 года по февраль 2016 года мужчина тайно хранил «покупки» на месте работы - в ГНИИИ ВМ, в шкафу в помещении лабораторного комплекса.

Отмечается, что 19 марта 2016 года рязанские полицейские задерживали Щинина за хищение, приобретение и перевозку 41450 боеприпасов, принадлежащих войсковой части. Также ранее Дмитрий Щинин был осужден приговором Рязанского гарнизонного военного суда.