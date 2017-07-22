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В выходные для рязанцев сыграют скрипачи и исполнители ретро-шлягеров

18:09 / Культура
В субботу и воскресенье в городе продолжатся традиционные уличные концерты - «Арт-субботник» в Нижнем городском саду за Филармонией и «Воскресный вечер в парке» в ЦПКиО
В выходные для рязанцев сыграют скрипачи и исполнители ретро-шлягеров

Субботний молодежный праздник начнется в 18.00. Перед публикой сыграют на скрипке Мария Пшанцева и Юлия Бунина. Также гостей ждут выступления старшего актерского состава Театра Эстрады, исторические танцы от студии «Белый Балъ» и поэзия от рязанки Арины Бедриной.

На сцену летней веранды ЦПКиО в воскресенье в 18.00 выйдет народный художественный любительский коллектив Рязанской области ВИА «006». Артисты побеждали в городском открытом фестивале вокально-инструментальных ансамблей «Мамина пластинка», а также получили приз зрительских симпатий на фестивале уличных музыкантов «Подбелка». ВИА «006» сыграет танцевальные хиты разных времен, начиная от 60-х годов и заканчивая началом XXI века.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июля 2017 года
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