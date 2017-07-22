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Жителей Рязанской области просят помочь в поисках 17-летнего юноши

18:13 / Общество
Жителей Рязанской области просят помочь в поисках 17-летнего юноши

Юрий Тюрин пропал 19 июля на 667-м км Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. Молодой человек ушел в лес, и с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда Liza Alert Рязань. Отмечается, что Юрий дезориентирован и нуждается в помощи медиков, а также не может говорить.

Всех желающих жителей Рязанской области просят присоединиться к поискам. Отряды добровольцев будут собираться на станции «667-й км», где пропал Юрий Тюрин. Для участия нужно иметь походную одежду, запас еды и сменную обувь. Заявить об участии и узнать, как присоединиться к группам на автомобилях, можно в обсуждении к новости в группе ВКонтакте. Контакты организаторов: Виктория - 89606749417, Наталья – 89513332929.

Фото группы Liza Alert Рязань ВКонтакте

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июля 2017 года
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