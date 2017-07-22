В Новомичуринске прошли экологические соревнования среди трудовых коллективов Пронского района

Состязания «Чистое будущее – в чистом настоящем» были организованны администрацией муниципалитета по инициативе коллектива Рязанской ГРЭС и стали частью созданного предприятием проекта «Чистый берег»

В соревнованиях приняли участие 8 команд общей численностью 150 человек: центральной районной больницы, новомичуринского жилищно-коммунального хозяйства, трудового коллектива предпринимателя Ивана Гришина, филиала ОГК-2 «Рязанская ГРЭС», сборная команда предпринимателей, «Теплоэнергоремонта», городского «Водоканала» и городской администрации.

Как отметил инициатор проекта, заместитель главного инженера по эксплуатации филиала ПАО «ОГК -2» Рязанской ГРЭС Владимир Павлюченков, идея организовать экологические соревнования появилась не случайно.

– Глава региона Николай Любимов подчеркивает, что экологическая безопасность напрямую связана с уровнем социального комфорта граждан, поэтому важной задачей является улучшение качества окружающей природной среды, вовлечение в ее решение населения городов и сельской местности. Наш проект нацелен на решение этих задач, – пояснил Владимир Павлюченко.

Команды расчистили прибрежную зону реки Проня, ответили на вопросы экологической викторины. Жюри определило победителя: первое место заняли новомичуринские предприниматели. Организаторы уверены, что соревнования «Чистое будущее - в чистом настоящем» станут традиционными в Пронском районе, и количество их участников будет расти.