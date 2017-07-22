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В Рязанской области 11 инициатив сельских жителей получили гранты

18:36 / Общество
В Рязанской области 11 инициатив сельских жителей получили гранты

Сегодня в селе Грязное Михайловского района состоялся семинар-совещание, посвященный реализации местных инициатив сельских жителей. Об этом информирует министерство сельского хозяйства и продовольствия области.

В работе приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия области Виталий Артемов, представители администраций муниципальных образований, сельских поселений, инициативных групп жителей.

На семинаре-совещании были подведены итоги конкурсного отбора общественно-значимых проектов, инициированных жителями сельских населенных пунктов. В рамках федеральной целевой программы устойчивого развития сельских территорий в 2017 году на их реализацию предусмотрено 4,845 млн рублей. Это средства федерального, регионального и местного бюджетов, а также внебюджетных источников (жителей и спонсорские вложения). Гранты в размере от 110 тыс. руб. до 1,5 млн руб. направлены на поддержку 11 проектов по созданию детских и спортивных площадок в Михайловском, Александро-Невском и Скопинском районах. Большинство проектов, кроме того, предусматривает проведение субботников по благоустройству с использованием спецтехники и материалов местных сельхозпредприятий и других организаций.

По словам главы региона Николая Любимова, содействие реальным позитивным инициативам людей способствует развитию конструктивного диалога между властью и обществом, стимулирует граждан активнее участвовать в обустройстве пространства, в котором они живут. Впоследствии это приводит к повышению ответственности за свой двор, село, город. Особое значение глава региона придает важности и эффективной работе общественного контроля. «Эти проекты уникальны тем, что их инициаторами являются жители региона. Люди сами выбрали, что наиболее важно для них, их поселения. Такие проекты заслуживают поддержки», – отметил Николай Любимов.

Источнк: сайт правительства Рязанской области

Фото Александра Федосеева

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июля 2017 года
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